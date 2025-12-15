Moviola Bologna-Juve: Massa ok. Corretto il rosso a Heggem e l'offside di David

Piccole cose, non decisive, nella partita di Massa, chiusa con 21 falli fischiati e 4 gialli. Non sbaglia le decisioni importanti: corretto il rosso per Heggem, corretto annullare il gol di David, ci stanno le valutazioni nelle aree.

L'espulsione di Heggem

Giusta l’espulsione Heggem, che travolge Openda lanciato verso Ravaglia in posizione centrale e al limite dell’area rossoblù: Dogso chiaro.

Il rischio rigore

Rischia molto Lucumi, da dietro in corsa appoggia e spinge leggermente David che era davanti a lui: lo fa ad una mano, questo depotenzia la possibilità di intervento di Massa, ma ha rischiato moltissimo.

Le proteste del Bologna

Protesta il Bologna sullo 0-0 e chiede un rigore per un presunto fallo di mano di Locatelli sul cross di Cambiaghi: Locatelli ha entrambe le braccia dietro la schiena, non punibile anche l’avesse colpito col braccio. Corretto anche far proseguire sul contatto Lucumi-Koopmeiners, c’è un leggero abbraccio, e sul contatto Lucumi-Conceicao (mano in faccia ma in dinamica, rischia di più quando prova ad alzare l’avversario).

Il gol di David

Annullato un gol alla Juve, giusta la decisione presa in campo: sul colpo di testa di David (che poi segnerà), McKennie è oltre Moro in posizione di fuorigioco.

VAR: Mariani 6

Tutto ok in campo, tutto facile nel VOR.