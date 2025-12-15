Moviola Genoa-Inter: Doveri in affanno con i cartellini, rischio su Sucic

È Otoa che tiene in gioco Lautaro quando viene servito da Pio Esposito nell’azione del gol di Bisseck . Nessuna infrazione al regolamento anche sulla rete di Lautaro : al momento dell’assist di Carlos Augusto, è tenuto in gioco da Marcandalli e Otoa.

Tra Ekuban e Akanji è un contatto di gioco

Lancio di Martin, sia Ekuban che Vitinha sono in gioco (c’è Akanji), anche il contatto fra il ghanese e lo svizzero è di gioco, giusto far proseguire.

Var, giornata tranquilla

Camplone 6 - Può limitarsi ai controlli.