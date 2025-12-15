Corriere dello Sport.it
lunedì 15 dicembre 2025
Moviola Genoa-Inter: Doveri in affanno con i cartellini, rischio su Sucic

Il giudizio sulla direzione di gara dell'arbitro di Roma 1 a Marassi
Edmondo Pinna
Tags

Partita alla... Doveri (voto 6) per il presidente di Roma1, solita gestione disciplinare ondivaga (eppure il giallo ad un componente della panchina del Genoa dopo 11’ aveva fatto ben sperare), ma non ci sono errori cruciali né episodi particolari. Curiosità: all’atto dell’ammonizione di Ekhator per un intervento composto, si perde il giocatore da ammonire, visto spaesato, poi è arrivato il giallo (con suggerimento?).

Marcandalli rischia su Susic

Rischia molto Marcandalli poco dopo la mezzora del primo tempo, si fa prendere il tempo da Sucic che entra in area, il giocatore rossoblù mette le mani addosso all’avversario, rischiando qualcosa.

Otoa respinge di spalla: non c'è rigore

Tiro di Zielinski, Otoa respinge il pallone con la spalla sinistra, nessuna protesta, tocco palese.

 

 

Regolari i due gol dell'Inter

È Otoa che tiene in gioco Lautaro quando viene servito da Pio Esposito nell’azione del gol di Bisseck.
Nessuna infrazione al regolamento anche sulla rete di Lautaro: al momento dell’assist di Carlos Augusto, è tenuto in gioco da Marcandalli e Otoa.

Tra Ekuban e Akanji è un contatto di gioco

Lancio di Martin, sia Ekuban che Vitinha sono in gioco (c’è Akanji), anche il contatto fra il ghanese e lo svizzero è di gioco, giusto far proseguire.

Var, giornata tranquilla

Camplone 6 - Può limitarsi ai controlli.

 

 

 

 

