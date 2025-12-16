Corriere dello Sport.it
La moviola di Roma-Como: Feliciani male, va in bambola. E Mancini rischia

La moviola di Roma-Como: Feliciani male, va in bambola. E Mancini rischia

L’analisi di tutti gli episodi accaduti durante il match all’Olimpico vinto dai giallorossi
Edmondo Pinna
2 min

Totalmente insufficiente la partita di Feliciani, ad un certo punto in completa balia di quello che stava succedendo. Talmente in bambola che quando ferma il gioco per soccorrere Ramon (contatto con Mancini a pallone lontano, non sul volto però, a proposito di simulazioni. Però Mancini era già ammonito, ha rischiato il rosso), il pallone è fra i piedi di Koné ed invece lo restituisce a Butez, facendo infuriare tutti. Male. VOTO: 5.

No rigore per la Roma

In area del Como, intervento di Ramon su N’Dicka che ha tirato: c’è il sospetto di uno step on foot, Feliciani dice che non c’è nulla (ma per la premessa fatta, non è certezza di verità, anzi), il controllo VAR conferma (così come le immagini): i due arrivano con la punta dello scarpino uno accanto all’altro, corretto far proseguire. Nella ripresa, cross di El Shaarawy, pallone sulla spalla sinistra di Kempf: nulla. 

Gol Cristante in fuorigioco

Segna Cristante, ma l’assistente numero uno, Scatragli, segnala una posizione di fuorigioco di pellegrini in APP: corretto, al momento del lancio di Rensch, infatti, il giallorosso è oltre (nettamente) Kempf. Sei gialli per 24 falli, metro disciplinare completamente sbagliato e soprattutto indecifrato: nessun cartellino, poi tanti cartellini cercando di tenere la partita, poi cartellini ad ogni fischio. Anche il metro tecnico ha lasciato a desiderare. 
VAR: Mazzoleni 5,5 
Non deve fare nulla. 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

