Moviola Napoli-Milan: Zufferli, ma che fai? Maignan rosso, e il Var...

Disciplinare, le scelte

Manca il rosso a Maignan per reazione: subisce fallo da Politano, si gira e gli dà un colpo in testa con il dorso della mano sinistra. Doman-da: chi glielo spiega alla Lazio che Basic per una sbracciata praticamente uguale ha preso rosso e due giornate? Il VAR, fra l’altro, è lo stesso (caro Rocchi, sempre Aureliano): perché ha aval- lato sabato e ieri è rimasto zitto? Ancora, il calcio che Rabiot dà a Politano (fra l’altro, aveva già fatto un fallo) è deliberato, volontario, senza poter prendere il pallone. Giallo chiaro, non fatto. Paradossalmente, Rabiot è stato ammonito poi (su di Lorenzo) per il meno evidente dei falli.

Hojlund, non c'è contatto

Hojlund finisce a terra in area del Milan, non c’è tocco di Saelemaekers, ma c’è una leggera spinta alle spalle a due mani di De Winter. Hojlund non chiede nulla, perché nulla c’è, perché dovrebbe essere simulazione? Mah...

VAR: Aureliano 4,5

Il protocollo della Supercoppa prevede i mezzibusti frontali nelle immagini dal VOR pre gara. E forse sulla reazione di Maignan da rosso era ancora in posa, spalle alla tv. Realizzato il suo sogno, la smetterà in campionato?