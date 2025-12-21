Sozza ha fatto bene, perché non c'è rigore su Pellegrini in Juve-Roma

Si tiene in linea di galleggiamento Sozza, alcune sbavature (soprattutto dal punto di vista tecnico) non condizionano la partita. Una cosa, però, è tenere la soglia alta, un’altra è non fischiare a prescindere, cosa sempre sbagliata. Un paio di episodi nelle due aree, un’uscita di Svilar su Openda, un tocco di Locatelli e una entrata di Bremer. La chiude con 27 falli fischiati e 5 gialli (fiscale quello a Cristante). Voto: 6.