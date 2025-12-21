Corriere dello Sport.it
Sozza ha fatto bene, perché non c'è rigore su Pellegrini in Juve-Roma

L’analisi di tutti gli episodi da moviola accaduti durante il match allo Stadium: l'arbitro ha diretto bene
Edmondo Pinna
2 min

Si tiene in linea di galleggiamento Sozza, alcune sbavature (soprattutto dal punto di vista tecnico) non condizionano la partita. Una cosa, però, è tenere la soglia alta, un’altra è non fischiare a prescindere, cosa sempre sbagliata. Un paio di episodi nelle due aree, un’uscita di Svilar su Openda, un tocco di Locatelli e una entrata di Bremer. La chiude con 27 falli fischiati e 5 gialli (fiscale quello a Cristante). Voto: 6.

Non c'è rigore su Pellegrini

Uscita di Svilar, con coraggio e perfetto tempismo, sui piedi di Openda, probabilmente sfiora anche con la mano sinistra il pallone, Openda allarga la gamba destra cercando il contatto. Non c’è rigore. Cross di Dybala, Locatelli tocca il pallone probabilmente con la coscia sinistra non con il braccio, comunque in posizione non punibile. Ancora, intervento di Bremer fra i pallone e il piede sinistro di Pellegrini, pizzicato sulla punta, per giurisprudenza questi contatti non vengono mai puniti non essendo uno step on foot chiaro.

Ok il gol della Roma

Regolare la rete di Baldanzi, l’azione nasce da un recupero del pallone di Wesley su Zhegrova, c’è netto il tocco del pallone, poi inevitabile un contatto sul collo del piede destro del bianconero. Ok anche la rete del 2-0 di Openda, dietro la linea del pallone al momento del passaggio di McKennie. 
VAR: Ghersini6 
Serata di controlli, silenti però... 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

