Moviola Lazio-Napoli: Massa disastro, sbaglia su Noslin
Lazio-Napoli
Massa: 4,5
Pessima partita di Massa, lo certificano le due mass confrontation (diciamo pure due risse): troppa tensione, doveva disinnescarla. Con una gestione disciplinare insufficiente e un tecnico mai lineare, l’ha aumentata. Unica cosa giusta, il doppio rosso a Marusic e Mazzocchi, da chiedersi chi l’ha causato... Non era lui l’uomo giusto, ma capiamo la risposta (di per se terrificante): e allora chi? Appunto, gli arbitri sono finiti.
Punizione inventata
Noslin, con le mani di Rrahmani sulle spalle, tocca (sfiora, meglio) il pallone con il braccio sinistro dopo un controllo sbagliato. Punizione (da lì nasce lo 0-2) quasi inventata, nel caso si poteva fischiare la spinta di Rrahmani, ma visto il metro utilizzato (come vi spieghiamo subito sotto) si poteva proseguire.
Il rischio di Di Lorenzo
Di Lorenzo spinge Zaccagni in uscita dall’area, sembra usare entrambe le mani, Massa sceglie di non fischiare (sarebbe stato rigore): si può essere d’accordo, non clamorosa, ma dovrebbe valere sempre. Invece...
Esagerato il secondo giallo a Noslin
Secondo giallo a Noslin esagerato: da dietro, va bene, ma non è uno step on foot pieno (che non si fischiano, Rocchi dixit), non c’è vigoria ne velocità, non è SPA, si poteva gestire con un richiamo. Come con Elmas e Juan Jesus su Cancellieri ad inizio partita (da giallo).
VAR: Di Paolo ng
Indefinito.