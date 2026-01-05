Moviola Lazio-Napoli: Massa disastro, sbaglia su Noslin

Lazio-Napoli

Massa: 4,5

Pessima partita di Massa, lo certificano le due mass confrontation (diciamo pure due risse): troppa tensione, doveva disinnescarla. Con una gestione disciplinare insufficiente e un tecnico mai lineare, l’ha aumentata. Unica cosa giusta, il doppio rosso a Marusic e Mazzocchi, da chiedersi chi l’ha causato... Non era lui l’uomo giusto, ma capiamo la risposta (di per se terrificante): e allora chi? Appunto, gli arbitri sono finiti.