Moviola Roma-Sassuolo: Marcenaro tiene, corretti i due fuorigioco

Galleggia, Marcenaro, senza brillare, soprattutto nella gestione della partita: se pensate che il primo provvedimento per perdita di tempo al Sassuolo è arrivato al 68’ (per Muric), avete un quadro. Non preciso da un punto di vista tecnico (il pestone di Matic su Dybala è chiaro e punibile; non è un mezzo pestone, un quarto di pestone, pestone di striscio), ma sugli episodi principali, però, fra il VAR (per fortuna in versione normale, non moviola) e campo, le decisioni prese sono state quelle corrette. Voto: 6