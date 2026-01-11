Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 11 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Moviola Roma-Sassuolo: Marcenaro tiene, corretti i due fuorigioco© LAPRESSE

Moviola Roma-Sassuolo: Marcenaro tiene, corretti i due fuorigioco

Il giudizio all'arbitro che ha diretto senza sbavature, ma anche senza brillare, la sfida dell'Olimpico. Sugli episodi principali prende le decisioni corrette
Edmondo Pinna
2 min
TagsRoma-SassuoloMoviola

Galleggia, Marcenaro, senza brillare, soprattutto nella gestione della partita: se pensate che il primo provvedimento per perdita di tempo al Sassuolo è arrivato al 68’ (per Muric), avete un quadro. Non preciso da un punto di vista tecnico (il pestone di Matic su Dybala è chiaro e punibile; non è un mezzo pestone, un quarto di pestone, pestone di striscio), ma sugli episodi principali, però, fra il VAR (per fortuna in versione normale, non moviola) e campo, le decisioni prese sono state quelle corrette. Voto: 6

Regolare il 2-0 di Soulé

Partiamo dal 2-0 della Roma segnato da Soulé, il Sassuolo ha protestato per un presunto fallo di Kouadio Koné ai danni di Cheddira: il giallorosso ha già effettuato la sua giocata, ha il piede a terra, è un contrasto di gioco senza falli, così la pensa anche il VAR.

Offside doppio

Netto il rigore causato da un’uscita di Muric che travolge Soulé che lo aveva anticipato: Marcenaro assegna il penalty, al VAR spuntano tutte le bandierine, c’è il piede (e un pezzo di gamba) di Soulé in offside sul colpo di testa di Hermoso (appena oltre Muharemovic). Il giallo a Muric resta per l’imprudenza. Annullata anche una rete a El Shaarawy: corretto offside (in campo) di Rensch sul passaggio di Dybala.

VAR: Maggioni 6,5 Fa il varista e non il moviolista, anche perché la partita glielo consente.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

Da non perdere

Roma, mercato al bivioPagelle Roma

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS