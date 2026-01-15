Corriere dello Sport.it
Moviola Inter-Lecce: Maresca stecca, quella di Thuram non è mai simulazione. Ma Rocchi approverà

Voti e giudizi sulla prestazione arbitrale nel match vinto 1-0 dai nerazzurri di Chivu sui salentini di Di Francesco
Edmondo Pinna
2 min
TagsmarescaInterMoviola

Maresca 5

Se doveva essere l’occasione di rilanciare Maresca su un palcoscenico medio/alto, l’occasione l’arbitro di Napoli l’ha fallita: la simulazione a Thuram la approverà solo Rocchi (per carità, è il capo, al momento fa e disfa a piacimento), il rigore è proprio un errore di lettura, evidentemente ha perso lo smalto. forse sarebbe più produttivo farlo studiare da VAR (certo, con questi VAR...). 

Non è rigore

Anche live era chiaro che il contatto (leggero) fra Danilo Veiga e Bonny non fosse calcio di rigore: leggero, senza forza, non c’è aggancio. Rocchi chiede ti togliere i rigori che ci sono (i tacchetti di Locatelli, pur senza affondare, sulla tibia di Johnsen ad esempio) figurarsi questo. Il tutto senza vedere (ci si riesce solo al replay) che il giocatore giallorosso tocca il pallone con la parte esterna del piede (pallone che però resta lì, nella disponibilità di entrambi, se il contatto fosse stato falloso...). Non c’è inizialmente il fuorigioco di Carlos Augusto, dopo Danilo Veiga tocca e controlla il pallone, quindi comincia un’altra fase d’attacco. 

Mai simulazione

Di solito, chi ammonisce per simulazione anche in presenza di un contatto lo fa per dare forza ad una decisione che non ne ha: c’è un contatto leggerissimo fra Pierotti e Thuram che va giù, il giallo è un errore. Non tutte le cadute sono simulazione. 

VAR: Maggioni 6,5 

Correttissima l’OFR. 

