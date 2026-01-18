Di Bello, due scelte folli e minuti di follia in Udinese-Inter

Come complicarsi la vita: gara che stava scorrendo via senza casi né tensioni fra i giocatori (a parte lo scambio fra Sommer e Ekkelenkamp, bloccata che sembrava il papà che prende i figli per la collotta), Di Bello in pochi minuti commette due errori che potevano avere conseguenze: un tocco di mano di Kabasele (gli prende la pancia), un intervento di Carlos Augusto chiaramente sul pallone trasformato in punizione giallo.

Di Bello, due scelte folli

Zanoli di testa manda il pallone sulla pancia di Kabasele, che arretra la mano sinistra: movimento che fa fischiare a Di Bello una punizione dal limite per l’Inter che non c’era, il pallone finisce sulla pancia, fosse stato mano sarebbe stato comunque non punibile. Pensate avesse segnato... Carlos Augusto in scivolata colpisce nettamente prima il pallone poi, per dinamica, arriva il contatto con Davis e scatta addirittura il giallo. Non c’era fallo né ammonizione (figurarsi il rosso che chiedeva l’Udinese). Due scelte folli.

Giusto il gol annullato a Dimarco

Carlos Augusto serve Pio Esposito che parte oltre - nettamente - Solet, correttamente annullato il gol segnato da Dimarco.

Regolare il gol di Lautaro

Ok la rete che ha deciso il match: non c’è fallo dell’argentino su Karlstrom, Pio Esposito resiste alla trattenuta di Kabasele prima di dare via il pallone.

VAR: Mazzoleni 6 - Grazie, le faremo sapere....