domenica 18 gennaio 2026
Massa e l'errore in Cagliari-Juve: perché ha sbagliato sul rigore cancellato a Miretti. E su Yildiz... 

Il direttore di gara di Cagliari-Juventus non fa grossi danni, arbitrando con una sola ombra sul penalty prima concesso e poi revocato
Edmondo Pinna
2 min
TagsMassaCagliariJuventus

Un’ombra sul rigore dato e poi tolto con OFR per Massa, che per il resto non fa grossi danni, la dirige con un solo giallo (ma Ze Pedro su Yildiz era da giallo) e 28 falli fischiati (anche pochi). Mass confrontation fra Mina. Khephren Thuram e Zhegrova: un giallo poteva starci.  

Rigore, anzi no

Va giù Miretti in area mentre sta per calciare, dietro gli passa Mazzitelli, Massa è anche ben posizionato e fischia il rigore con sicurezza. Dai primi replay non sembra un grande penalty, ma le immagini che passano non risolvono i dubbi. Quelle di Lissone, invece, sono molto chiare, Ghersini è anche veloce a richiamare Massa all’OFR: è Miretti che calcia il piede di Mazzitelli, chi è in vantaggio sul pallone o chi lo tocca conta zero. 

 

 

Integralista

La lotta ai simulatori sta, forse facendo perdere il senso del gioco, ma forse va fatto così: Yildiz nello slalom fra Palestra (che gli sta dietro) e Ze Pedro (che lo affronta frontalmente) forse perde il passo, forse l’equilibrio, resta che finisce giù in area ma, appunto, essendo una cosa casuale, non chiede neanche nulla. Massa lo ammonisce per simulazione. Il dubbio che forse si poteva evitare c’è. 

No rigore

E’ Bremer che calcia Obert in area del Cagliari, stavolta Massa non sbaglia

VAR: Ghersini 6,5 - Rapido in occasione del rigore dato e poi tolto.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

