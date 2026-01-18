Massa e l'errore in Cagliari-Juve: perché ha sbagliato sul rigore cancellato a Miretti. E su Yildiz... 

Un’ombra sul rigore dato e poi tolto con OFR per Massa , che per il resto non fa grossi danni , la dirige con un solo giallo (ma Ze Pedro su Yildiz era da giallo) e 28 falli fischiati (anche pochi). Mass confrontation fra Mina. Khephren Thuram e Zhegrova: un giallo poteva starci.

Rigore, anzi no

Va giù Miretti in area mentre sta per calciare, dietro gli passa Mazzitelli, Massa è anche ben posizionato e fischia il rigore con sicurezza. Dai primi replay non sembra un grande penalty, ma le immagini che passano non risolvono i dubbi. Quelle di Lissone, invece, sono molto chiare, Ghersini è anche veloce a richiamare Massa all’OFR: è Miretti che calcia il piede di Mazzitelli, chi è in vantaggio sul pallone o chi lo tocca conta zero.

Integralista

La lotta ai simulatori sta, forse facendo perdere il senso del gioco, ma forse va fatto così: Yildiz nello slalom fra Palestra (che gli sta dietro) e Ze Pedro (che lo affronta frontalmente) forse perde il passo, forse l’equilibrio, resta che finisce giù in area ma, appunto, essendo una cosa casuale, non chiede neanche nulla. Massa lo ammonisce per simulazione. Il dubbio che forse si poteva evitare c’è.

No rigore

E’ Bremer che calcia Obert in area del Cagliari, stavolta Massa non sbaglia.

VAR: Ghersini 6,5 - Rapido in occasione del rigore dato e poi tolto.