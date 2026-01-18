Moviola Napoli-Sassuolo: Fourneau tiene tutto, rete ok e solo due gialli

Più difficile del previsto la partita per il romano (anche se vive all’estero) Francesco Fourneau (voto 6,5), diventato una garanzia per Rocchi : risultato in bilico fino alla fine, esito tutt’altro che scontato, ha pagato la scelta (pur con qualche eccesso) di tenere alta non solo la soglia del fallo (21 quelli fischiati dal direttore di gara di Roma 1) ma anche disciplinare (solo due ammoniti, più Grosso). Come a dire, se non devono esistere i rigorini, anche per i gialli ci vuole qualcosa di concreto . Nessun episodio cruciale nelle due aree.

Regolare l'azione sul gol di Lobotka

Tutta regolare l’azione che porta alla rete di Lobotka: recupero del pallone dovuto ad un alleggerimento sbagliato del Sassuolo, regolarissime le posizioni sia di Spinazzola (servito da Elmas), sia Elmas (sul passaggio di ritorno dell’ex Roma), prima del tiro respinto da Muric e il tiro di Lobotka.

Soglia alta per i cartellini gialli

Matic ferma con una certa vigoria Hojlund nel corpo a corpo a centrocampo, Fourneau fischia il fallo ma non la ritiene una SPA (fermare un’azione promettente) vista la posizione e la presenza di due giocatori neroverdi nei pressi, ci può stare; Fadera ferma McTominay, qui corretto non sanzionare dal punto di vista disciplinare; Vranckx ferma Vergara, ancora nessun giallo.

Var non pervenuto

Aureliano sv - Come le temperature di Bolzano nelle previsioni meteo degli anni 80: non pervenuto.