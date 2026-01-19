Moviola Milan-Lecce: pochi fischi per Zufferli, regolare la rete di Fullkrug

Forse qualche fischio in più (ah, questa moda della soglia alta del fallo che spesso rischia di rovinare le partite) non avrebbe guastato, ma tiene la partita Zufferli (voto 6,5) anche per merito delle due squadre . L’esempio per tutti: Tiago Gabriel trattiene chiaramente Pulisic che si lamenta, se è fallo va fischiato. Corrette le letture nelle due aree di rigore, regolare la rete di Füllkrug . La chiude con appena 21 falli (nel primo tempo erano stati solo 11, ma la premessa è sempre valida) e 2 ammoniti.

No rigore sul tocco di mano di Gallo

Protesta il Milan e chiede un rigore per fallo di mano di Gallo che Zufferli considera, non a torto, non punibile: posto che ad inizio azione c’era fuorigioco di Pulisic (e quello è stato fischiato), il pallone arriva sul braccio destro del giocatore del Lecce dopo un rimpallo ravvicinato fra lo stesso Pulisic e Tiago Gabriel, si può parlare - anche se il braccio è largo ma non larghissimo - di pallone inaspettato.

Regolare la rete di Fullkrug

Protesta Falcone sulla rete di Füllkrug, in particolare sull’azione di Saelemaekers, ma è tutto regolare (la sala VAR conferma): Saelemaekers controlla il pallone con la spalla destra non col braccio e crossa il pallone quando lo stesso è ancora in campo (check sicuro, l’assistente Ceccon era in ritardo).

Netto il fuorigioco di Leao

Netto offside di Leao, sul lancio di Saelemaekers: oltre Tiago Gabriel.

Tutto ok al Var

Nasca 6 - Controlli rapidi e indolori.