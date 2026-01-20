Moviola Lazio-Como: l'arbitro perde lucidità. Perché tutto quel tempo per il rigore?

Fabbri 5

Partita estremamente complessa per Fabbri, non deve essere stata facile, ci ha messo (parecchio) del suo. Che avesse perso il bandolo, prima ancora di un rigore che avrebbe dovuto vedere lui, quando Cancellieri e Valle hanno battuto violentemente la testa e il gioco è proseguito per 4 inutili secondi. Inutile commentare oltre. Gara sempre nervosa, sempre tesa, non è riuscito, pur nelle difficoltà, a disinnescarla (lo spintone di stizza di Alex Valle su Rovella praticamente a fine match ne è la dimostrazione).