martedì 20 gennaio 2026
Moviola Lazio-Como: l'arbitro perde lucidità. Perché tutto quel tempo per il rigore?

Moviola Lazio-Como: l'arbitro perde lucidità. Perché tutto quel tempo per il rigore?

Il giudizio alla direzione arbitrale nel match perso in casa dai biancocelesti di Sarri contro i lariani: tutti i dettagli
Edmondo Pinna
2 min
Fabbri Lazio Moviola

Fabbri 5

Partita estremamente complessa per Fabbri, non deve essere stata facile, ci ha messo (parecchio) del suo. Che avesse perso il bandolo, prima ancora di un rigore che avrebbe dovuto vedere lui, quando Cancellieri e Valle hanno battuto violentemente la testa e il gioco è proseguito per 4 inutili secondi. Inutile commentare oltre. Gara sempre nervosa, sempre tesa, non è riuscito, pur nelle difficoltà, a disinnescarla (lo spintone di stizza di Alex Valle su Rovella praticamente a fine match ne è la dimostrazione). 

Rigore chiaro

Taylor va alla ricerca del pallone, Caqueret lo anticipa, arriva un calcio chiaro e netto destro sul destro, infrazione alla portata di Fabbri, che ha visuale libera ed è in posizione ideale. Maggioni, dopo una lunghissima revisione (giustificabile solo con un problema nel VAR, altrimenti non si spiega) lo richiama all’OFR. 

No penalty su Smolcic

Uscita di Provedel su Smolcic, prima il pallone, non c’è rigore. 

Primo gol regolare

Ok la rete dell’1-0 di Baturina: al momento del lancio di Da Cunha per Valle, quest’ultimo è tenuto in gioco da Marusic, non difficile la valutazione anche live. 

Le proteste

Zaccagni chiede lumi a Fabbri sul contatto con Da Cunha un minuto prima della rete dello 0-3, non sembra un gran fallo ma si poteva fischiare. 

VAR: Maggioni 6,5 

Troppo grosso il rigore, non serviva neanche il monitor. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

