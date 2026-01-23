Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 23 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La moviola di Roma-Stoccarda: Brooks direzione inglese. Wesley, no rigore

L’analisi di tutti gli episodi del match vinto dai giallorossi in Europa League all’Olimpico
Edmondo Pinna
2 min

Come potrebbe dirigere John Edmund Cornwall Brooks, 36 anni, fino al 2014 assistente (anche Fifa) e poi diventato arbitro (di solito è il contrario, almeno qui da noi in Italia) prima in National League e poi (dal 2021) in Premier, se non... all’inglese. Tanti falli ignorati, diversi gialli (Hendirkz su Dybala è giallissimo, un calcione dietro la gamba) lasciati passare come l’acqua fresca. Però è rimasto credibile, direzione più o meno uniforme (il pallone portato sul fondo da Leweling e trasformato in angolo nonostante non ci sia stato alcun tocco di Ghilardi poteva costargli caro), questo gli ha permesso di portarla a casa con 24 falli fischiati e 4 gialli. Voto: 6,5.

Niente rigore su Wesley: il motivo

Wesley va giù in area di rigore dello Stoccarda, ma dal replay si evidenzia che - se c’è, e ripetiamo se - il contatto con Jeltsch è davvero minimo. In Italia, Wesley sarebbe stato ammonito per simulazione, il modo (sbagliato) che hanno i nostri arbitri per dare forza alle loro decisioni. 

No fuorigioco

Occasione colossale per lo Stoccarda, salvata da Svilar prima e N’Dicka dopo: sul colpo di testa di Andres, Demirovic è tenuto in gioco proprio da N’Dicka, in fuorigioco c’è Hendriks ma si disinteressa del pallone, non è punibile. 
VAR: Gillett (Aus)6 
Arriva dall’Australia, dirige in Premier dal 2021, fu promosso insieme proprio a Brooks. Nulla da segnalare. 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

Da non perdere

La dolce dedica di Anastasia Conti a PisilliPisilli e il paragone con Marchisio e Tardelli

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS