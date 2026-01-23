La moviola di Roma-Stoccarda: Brooks direzione inglese. Wesley, no rigore
Come potrebbe dirigere John Edmund Cornwall Brooks, 36 anni, fino al 2014 assistente (anche Fifa) e poi diventato arbitro (di solito è il contrario, almeno qui da noi in Italia) prima in National League e poi (dal 2021) in Premier, se non... all’inglese. Tanti falli ignorati, diversi gialli (Hendirkz su Dybala è giallissimo, un calcione dietro la gamba) lasciati passare come l’acqua fresca. Però è rimasto credibile, direzione più o meno uniforme (il pallone portato sul fondo da Leweling e trasformato in angolo nonostante non ci sia stato alcun tocco di Ghilardi poteva costargli caro), questo gli ha permesso di portarla a casa con 24 falli fischiati e 4 gialli. Voto: 6,5.
Niente rigore su Wesley: il motivo
Wesley va giù in area di rigore dello Stoccarda, ma dal replay si evidenzia che - se c’è, e ripetiamo se - il contatto con Jeltsch è davvero minimo. In Italia, Wesley sarebbe stato ammonito per simulazione, il modo (sbagliato) che hanno i nostri arbitri per dare forza alle loro decisioni.
No fuorigioco
Occasione colossale per lo Stoccarda, salvata da Svilar prima e N’Dicka dopo: sul colpo di testa di Andres, Demirovic è tenuto in gioco proprio da N’Dicka, in fuorigioco c’è Hendriks ma si disinteressa del pallone, non è punibile.
VAR: Gillett (Aus)6
Arriva dall’Australia, dirige in Premier dal 2021, fu promosso insieme proprio a Brooks. Nulla da segnalare.