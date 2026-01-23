La moviola di Roma-Stoccarda: Brooks direzione inglese. Wesley, no rigore

Come potrebbe dirigere John Edmund Cornwall Brooks, 36 anni, fino al 2014 assistente (anche Fifa) e poi diventato arbitro (di solito è il contrario, almeno qui da noi in Italia) prima in National League e poi (dal 2021) in Premier, se non... all’inglese. Tanti falli ignorati, diversi gialli (Hendirkz su Dybala è giallissimo, un calcione dietro la gamba) lasciati passare come l’acqua fresca. Però è rimasto credibile, direzione più o meno uniforme (il pallone portato sul fondo da Leweling e trasformato in angolo nonostante non ci sia stato alcun tocco di Ghilardi poteva costargli caro), questo gli ha permesso di portarla a casa con 24 falli fischiati e 4 gialli. Voto: 6,5.