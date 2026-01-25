Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 25 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Kalulu atterra Vergara in area della Juve, l'arbitro non concede il rigore al Napoli: la fotosequenza

Prima Hojlund e poi Vergara: perché c'erano due rigori per il Napoli contro la Juve

Gli uomini di Conte reclamano a ragione per un rigore dopo un doppio contatto in area bianconera: ecco la spiegazione
Edmondo Pinna
1 min

Manca un rigore al Napoli. Anzi.... due. Nella stessa azione, infatti, Mariani (supportato dal VAR, Doveri) giudica non punibile un abbraccio chiaro (anche intorno al collo) di Bremer su Hojlund e, subito dietro, di Kalulu su Vergara, che lo abbatte come fossimo al wrestling. C'è l'imbarazzo della scelta, uno equivale all'altro, sono entrambi fallosi.

Perché non è stato fischiato rigore al Napoli

Ormai, però, la nouvelle cusine arbitrale imposta da Rocchi si basa sul sentimento e non più sulle verità del campo. E così succede che anche un episodio chiaro, come quello fra Bremer e Hojlund o fra Kalulu e Vergara, venga completamente stravolto. La conferma che fosse fallo la certifica lo stesso Mariani pochi minuti dopo: fischia un contatto meno evidente fra Vergara e Cambiaso.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

Da non perdere

Tutto su Juve-NapoliL'esultanza della Juve dopo il gol

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS