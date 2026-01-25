Prima Hojlund e poi Vergara: perché c'erano due rigori per il Napoli contro la Juve
Manca un rigore al Napoli. Anzi.... due. Nella stessa azione, infatti, Mariani (supportato dal VAR, Doveri) giudica non punibile un abbraccio chiaro (anche intorno al collo) di Bremer su Hojlund e, subito dietro, di Kalulu su Vergara, che lo abbatte come fossimo al wrestling. C'è l'imbarazzo della scelta, uno equivale all'altro, sono entrambi fallosi.
Perché non è stato fischiato rigore al Napoli
Ormai, però, la nouvelle cusine arbitrale imposta da Rocchi si basa sul sentimento e non più sulle verità del campo. E così succede che anche un episodio chiaro, come quello fra Bremer e Hojlund o fra Kalulu e Vergara, venga completamente stravolto. La conferma che fosse fallo la certifica lo stesso Mariani pochi minuti dopo: fischia un contatto meno evidente fra Vergara e Cambiaso.