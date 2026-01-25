Prima Hojlund e poi Vergara: perché c'erano due rigori per il Napoli contro la Juve

Manca un rigore al Napoli. Anzi.... due . Nella stessa azione, infatti, Mariani (supportato dal VAR, Doveri) giudica non punibile un abbraccio chiaro (anche intorno al collo) di Bremer su Hojlund e, subito dietro, di Kalulu su Vergara , che lo abbatte come fossimo al wrestling. C'è l'imbarazzo della scelta, uno equivale all'altro, sono entrambi fallosi.

Perché non è stato fischiato rigore al Napoli

Ormai, però, la nouvelle cusine arbitrale imposta da Rocchi si basa sul sentimento e non più sulle verità del campo. E così succede che anche un episodio chiaro, come quello fra Bremer e Hojlund o fra Kalulu e Vergara, venga completamente stravolto. La conferma che fosse fallo la certifica lo stesso Mariani pochi minuti dopo: fischia un contatto meno evidente fra Vergara e Cambiaso.