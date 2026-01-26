Roma-Milan, la moviola: niente polemiche, Bartesaghi ha le braccia aperte, rigore corretto

Roma-Milan

Colombo: 6,5

Sopra la sufficienza Colombo, particolarmente centrato sulla partita: non ha lasciato passare nulla, ha evitato di farsi coinvolgere dai giocatori (il giallo a Maignan, che continuava a perdere tempo, è emblematico), ha fischiato con sicurezza un rigore chiaro, ha lasciato giocare su una caduta in area di Malen senza dover ricorrere (come fanno la maggior parte degli arbitri di casa nostra) al sostegno del giallo per (finta) simulazione. La chiude con 26 falli fischiati (appena 11 nel primo tempo) e 4 cartellini gialli, tutti corretti (forse quello per Modric troppo frettoloso) e accettazione da parte dei giocatori.