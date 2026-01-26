Corriere dello Sport.it
lunedì 26 gennaio 2026
Roma-Milan, la moviola: niente polemiche, Bartesaghi ha le braccia aperte, rigore corretto

Gli episodi più discussi della sfida tra i giallorossi di Gasperini e i rossoneri di Allegri
Edmondo Pinna
2 min

Roma-Milan

Colombo: 6,5

Sopra la sufficienza Colombo, particolarmente centrato sulla partita: non ha lasciato passare nulla, ha evitato di farsi coinvolgere dai giocatori (il giallo a Maignan, che continuava a perdere tempo, è emblematico), ha fischiato con sicurezza un rigore chiaro, ha lasciato giocare su una caduta in area di Malen senza dover ricorrere (come fanno la maggior parte degli arbitri di casa nostra) al sostegno del giallo per (finta) simulazione. La chiude con 26 falli fischiati (appena 11 nel primo tempo) e 4 cartellini gialli, tutti corretti (forse quello per Modric troppo frettoloso) e accettazione da parte dei giocatori.

Il rigore per la Roma

Cross di Çelik, Bartesaghi lo affronta con entrambe le braccia aperte, parallele al terreno, il pallone finisce proprio sulla sinistra, larghissima, inevitabile fischiare il penalty. Sulla battuta Maignan - per innervosire il battitore - ritarda l’arrivo in porta, ha un gesto di stizza anche nei confronti di Colombo, che lo invitava a prendere posto: giallo meritato.

Il contatto Malen-Gabbia

Gabbia trattiene per il braccio sinistro Malen che è già un po’ sbilanciato, Colombo fa proseguire dopo la caduta in area: contrasto considerato di gioco. Sul finire del match, Wesley crossa, pallone sulla mano di Pulisic che tocca con la mano sinistra: non punibile, braccio vicino e parallelo al corpo.

VAR: Di Bello 6

Avalla le scelte di campo.

 

 

 

La frecciata di Modric alla RomaGasperini dopo Roma-Milan

