Guida nel mirino per il contatto tra Gila e Cabal in Juve-Lazio: la moviola del caso che divide i tifosi

Guida: 5,5

La porta a casa con qualche difficoltà, Guida, pesa la decisione sul contatto Gila-Cabal che ha fatto infuriare la Juve, pesa qualche scelta disciplinare non da lui (la trattenuta di Cambiaso su Maldini in ripartenza è giallo chiaro).

Alto rischio

Sull’azione del gol annullato a Koopmeiners, la Juve ha protestato per il contatto fra Gila e Cabal in area di rigore della Lazio: il difensore biancoceleste ha rischiato molto, il suo tentativo di prendere il pallone fallisce e va dritto per dritto sull’avversario. Guida fa proseguire, il VAR supporta, lo avrebbe fatto comunque in caso di calcio di rigore (lo avesse fischiato...).

Interferente

Corretto annullare la rete di Koop: sul suo tiro, Khephren Thuram è in chiara posizione di fuorigioco (oltre Gila) ed interferisce perché alza la gamba per far passare il pallone mentre è sulla linea di visione di Provedel, buona la decisione presa in campo.

Regolari

Ok il gol di Pedro: Maldini recupera il pallone su Locatelli senza fallo. Buona anche la rete di Isaksen: sul lancio di Cataldi, è in gioco.

No penalty

Tocco di braccio di Marusic, ma col pallone che rimbalza su David e con il destro che si sta chiudendo al corpo: non punibile.

Offside

McKennie in evidente offside sul tiro di Kalulu: giusto.

VAR: Mazzoleni 6

Si tiene ai margini.