Guida nel mirino per il contatto tra Gila e Cabal in Juve-Lazio: la moviola del caso che divide i tifosi
Juve-Lazio: l'analisi e la moviola del caso che divide i tifosi
Guida: 5,5
La porta a casa con qualche difficoltà, Guida, pesa la decisione sul contatto Gila-Cabal che ha fatto infuriare la Juve, pesa qualche scelta disciplinare non da lui (la trattenuta di Cambiaso su Maldini in ripartenza è giallo chiaro).
Alto rischio
Sull’azione del gol annullato a Koopmeiners, la Juve ha protestato per il contatto fra Gila e Cabal in area di rigore della Lazio: il difensore biancoceleste ha rischiato molto, il suo tentativo di prendere il pallone fallisce e va dritto per dritto sull’avversario. Guida fa proseguire, il VAR supporta, lo avrebbe fatto comunque in caso di calcio di rigore (lo avesse fischiato...).
Interferente
Corretto annullare la rete di Koop: sul suo tiro, Khephren Thuram è in chiara posizione di fuorigioco (oltre Gila) ed interferisce perché alza la gamba per far passare il pallone mentre è sulla linea di visione di Provedel, buona la decisione presa in campo.
Regolari
Ok il gol di Pedro: Maldini recupera il pallone su Locatelli senza fallo. Buona anche la rete di Isaksen: sul lancio di Cataldi, è in gioco.
No penalty
Tocco di braccio di Marusic, ma col pallone che rimbalza su David e con il destro che si sta chiudendo al corpo: non punibile.
Offside
McKennie in evidente offside sul tiro di Kalulu: giusto.
VAR: Mazzoleni 6
Si tiene ai margini.