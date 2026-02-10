Moviola Roma-Cagliari: Marcenaro, dubbi sul contatto Rodriguez-Pisilli 

Non una partita indimenticabile per Marcenaro, sembra sempre camminare sulle uova, mai sicuro fino in fondo nelle scelte tecniche e disciplinari, quasi timoroso, tanto che ha dovuto puntellare la sua partita con ben 32 fischi e addirittura 6 cartellini gialli. Non un bel segnale. Resta un dubbio per un placcaggio di Rodriguez su Pisilli, passato quasi sotto silenzio. Eppure....

Il dubbio

Lancio nel cuore dell’area del Cagliari di Cristante per Pisilli, che ha conquistato il vantaggio rispetto a Rodriguez e prova a tagliarlo, il difensore rossoblù saltando (nessun colpo di testa, il pallone casualmente stru- scia il petto) arriva con la vita sul collo dell’avversario, fra- nandogli addosso in maniera scomposta. Marcenaro fa proseguire, lo giustifiche-ranno come contatto leggero, ma a centrocampo chiunque (anche gli arbitri appena usciti dal corso) fischierebbero fallo, perché in area no? GLT Caprile sbaglia il controllo su un retropassaggio, calcia via il pallone quando lo stesso ha superato per metà la linea di porta, la GLT conferma che non è gol, l’orologio di Marcenaro non vibra.

Disciplinare

Sei i giocatori ammoniti, non ha pagato la scelta di perdonare subito Dossena: il difensore del Cagliari abbatte due volte Malen, la prima viene perdonato, la seconda no. Da lì in poi una sequela di gialli.

VAR: Paterna 6

Gara facile anche per lui.