Disastro La Penna, si merita 4.5: il rosso a Kalulu è un errore clamoroso!

Può un errore segnare una partita per il resto condotta sui livelli consueti , che lo hanno portato ad arbitrare il suo primo derby d’Italia? Può, se appunto si parla di Inter- Juve e, soprattutto, se l’errore commesso è clamoroso: La Penna (voto 4,5) espelle Kalulu per una strusciata di mano sul braccio di Bastoni. Se l’Ifab avesse già introdotto la revisione sui secondi gialli (si farà ai Mondiali, il 28 febbraio si terrà in Galles la 140ª Assemblea Generale Annuale ), l’arbitro romano si sarebbe salvato. E invece...

Un errore il secondo giallo a Kalulu

Sbagliato il secondo giallo per Kalulu: Bastoni lo anticipa, lui cerca di fermarlo allungando il braccio sinistro sul corpo. Più di quello, però, a causare la caduta di Bastoni è il nerazzurro che punta i piedi (in sinistro in particolare) e cade in avanti, in caso di trattenuta decisa sarebbe caduto di lato/all’indietro. Siamo ai limiti della simulazione, e Bastoni era già ammonito... Ci sta ma non clamoroso il primo giallo: in ritardo su Barella che lo aveva anticipato.

Regolare le azioni sui gol dell'1-0 e del 2-2

Recupero del pallone regolare di Sucic su McKennie (anticipo netto), è regolare l’azione che porta alla rete dell’1-0 (autogol di Cambiaso). Lo stesso dicasi per il recupero di Bremer su Lautaro prima del 2-2.

Cambiaso-Luis Henrique, no rigore

Cambiaso-Luis Henrique, pallone sulle due braccia: non punibili. Carlos Augusto su McKennie: solo rischio. Bissek braccio al corpo: nulla.

Var ai margini

Chiffi (voto 6): si è tenuto ai margini.