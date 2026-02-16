La Penna shock: minacciato sui social, paura per la famiglia. La decisione drastica dopo le frasi vergognose ricevute

Non ha avuto il tempo di assorbire l’errore commesso a San Siro. Né quello di provare a capire come poter evitare che qualcosa del genere si ripeta, se non con l’aiuto dei giocatori. Il duro faccia a faccia con Comolli e la reazione di Chiellini nel tunnel dello stadio hanno fatto da booster. Perché il giorno dopo Federico La Penna, l’arbitro di Inter-Juve, l’ha trascorso più che altro a riordinare le idee e raccogliere materiale per sporgere denuncia alla Polizia postale. Preoccupato, prima di tutto, per l’incolumità e la serenità della famiglia, moglie e due bambine piccole, viste le pesanti minacce di morte ricevute. Via social, al momento: il web è stato inondato da frasi vergognose, alcune inaccettabili. Inter-Juve ha colpito ancora. Era già successo a Daniele Orsato, dopo il mai dimenticato caso Pjanic. E adesso ci risiamo.