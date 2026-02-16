Cosa accade adesso a La Penna? Rocchi ha due strade dopo il caos di Inter-Juve: tutti gli scenari possibili

L’errore dell'arbitro La Penna ha indubbiamente segnato la partita ma - fanno come sempre notare dai piani alti della CAN - esattamente come quelli commessi da Di Gregorio sull’autogol di Cambiaso e da Dimarco solo davanti alla porta della Juve. Con l’aggravante, appunto, del gesto di Bastoni, nazionale di Gattuso. Rocchi si è da subito preoccupato per La Penna, attaccato duramente sui social con frasi vergognose destinate a lui e alla sua famiglia. Per il derby d’Italia aveva designato il migliore a disposizione (risposta indiretta a chi sabato notte considerava sbagliata quella scelta), uno che ha condotto una stagione sempre di livello.