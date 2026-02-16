Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 16 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Cosa accade adesso a La Penna? Rocchi ha due strade dopo il caos di Inter-Juve: tutti gli scenari possibili

L'errore del direttore di gara c'è stato ma ai piani alti della Can fanno notare che sono gli stessi comessi da Di Gregorio sull'autogol di Cambiaso e da Dimarco solo davanti alla porta
Edmondo Pinna
1 min

L’errore dell'arbitro La Penna ha indubbiamente segnato la partita ma - fanno come sempre notare dai piani alti della CAN - esattamente come quelli commessi da Di Gregorio sull’autogol di Cambiaso e da Dimarco solo davanti alla porta della Juve. Con l’aggravante, appunto, del gesto di Bastoni, nazionale di Gattuso. Rocchi si è da subito preoccupato per La Penna, attaccato duramente sui social con frasi vergognose destinate a lui e alla sua famiglia. Per il derby d’Italia aveva designato il migliore a disposizione (risposta indiretta a chi sabato notte considerava sbagliata quella scelta), uno che ha condotto una stagione sempre di livello.

Le due opzioni di Rocchi su La Penna: cosa può succedere

Adesso il capo degli arbitri ha due strade percorribili: fermare La Penna, per permettergli di recuperare un minimo di tranquillità, oppure farlo arbitrare già dal prossimo turno per rimetterlo subito in campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

