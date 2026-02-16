Il caos nel tunnel di Inter-Juve con l'arbitro La Penna: cosa rischiano Comolli, Chiellini e Spalletti
Di sicuro quello che è accaduto all'intervallo nel tunnel di Inter-Juventus, aggravato dalle dichiarazioni post partita, avrà uno strascico dal Giudice Sportivo. La reazione dell’amministratore delegato Comolli, che tenta il faccia a faccia con La Penna ma viene fermato da Spalletti, che spinge via anche Chiellini (le immagini sono immediatamente circolate sul web) è finita non solo sul referto dell’arbitro (che si annuncia particolarmente corposo), ma anche in quello della Procura federale, i cui rappresentanti erano presenti sul posto e avrebbero descritto minuziosamente tutto ciò che è successo.
Cosa rischiano i dirigenti della Juve e Spalletti
Non è difficile immaginare che ci saranno sanzioni particolarmente pesanti nei confronti dei dirigenti bianconeri: lo scambio di “vedute” sarebbe peraltro proseguito nel tunnel che porta agli spogliatoi, Spalletti e un giocatore avrebbero continuato a fare da pacieri, pur manifestando la loro irritazione. Un episodio non particolarmente edificante lontano dai telefonini dei tifosi, ma non dagli occhi degli 007 federali.