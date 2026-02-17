La moviola di Cagliari-Lecce: Feliciani+Var, arriva il futuro
Prima ancora di analizzare la prestazione di Feliciani (mancano un paio di gialli chiari, eh?), una notizia: un angolo che non c’era (ultimo tocco di Gandelman) è stato tramutato in rimessa dal fondo. Non può essere stato l’assistente Lo Cicero perché è passato troppo tempo (la comunicazione sarebbe stata immediata, auricolare e bandierina che vibra sono impulsi istantanei). Quindi? O crediamo a Babbo Natale oppure è arrivato da lontano, tipo Lissone. Il protocollo? Ma che vada a farsi benedire, pensate cosa sarebbe successo se il Lecce avesse segnato su un angolo che non c’era. Anticipato ciò che verrà ufficializzato dal prossimo 28 febbraio (e che entrerà in vigore dai prossimo Mondiali), ovvero l’intervento del VAR anche sugli angoli che non ci sono e le seconde ammonizioni. Applausi, chi dovesse gridare all’errore non ha capito nulla. Voto: 6.5.
Dubbio su un contatto...
Nel primo tempo, Zappa finisce a terra dopo un intervento di Coulibaly: il contatto, anche minimo, c’è, ginocchio destro sulla gamba destra, il VAR supporta la decisione dell’arbitro, lo avrebbe fatto anche avesse dato rigore. Lungo check sulla rete dello 0-2, non tanto per l’int ervento di Coulibaly su Sulemana (prende chiaramente il pallone) prima di toccare l’avversario, ma perché ad inizio azione, sulla punizione, c’è da controllare la posizione dello stesso Coulibaly sul colpo di testa di Gandelman. Mancano due gialli chiari: Pavoletti su Gaspar, piede un po’ teso, non un grande impatto ma sicuramente imprudente. Trattenuta prolungata di Adopo su Coulibaly, va bene il vantaggio, ma poi doveva esserci giallo.
VAR: Camplone 6,5.
Allora il coraggio si può avere, anche oltre il protocollo...