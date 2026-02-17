La moviola di Cagliari-Lecce: Feliciani+Var, arriva il futuro

Prima ancora di analizzare la prestazione di Feliciani (mancano un paio di gialli chiari, eh?), una notizia: un angolo che non c’era (ultimo tocco di Gandelman) è stato tramutato in rimessa dal fondo. Non può essere stato l’assistente Lo Cicero perché è passato troppo tempo (la comunicazione sarebbe stata immediata, auricolare e bandierina che vibra sono impulsi istantanei). Quindi? O crediamo a Babbo Natale oppure è arrivato da lontano, tipo Lissone. Il protocollo? Ma che vada a farsi benedire, pensate cosa sarebbe successo se il Lecce avesse segnato su un angolo che non c’era. Anticipato ciò che verrà ufficializzato dal prossimo 28 febbraio (e che entrerà in vigore dai prossimo Mondiali), ovvero l’intervento del VAR anche sugli angoli che non ci sono e le seconde ammonizioni. Applausi, chi dovesse gridare all’errore non ha capito nulla. Voto: 6.5.