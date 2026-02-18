Moviola Galatasaray-Juve: i due gialli a Cabal sono corretti

Non ci sono errori nella partita di Makkelie, olandese, vecchia volpe nel panorama arbitrale europeo, in grande ascesa fino agli europei del 2021 (nel 2020 aveva diretto al finale dell’Europa League), poi un evidente calo che gli ha precluso finali di maggior spessore. Un rosso (corretto), buona lettura degli episodi nelle aree di rigore, 26 falli fischiati e 6 ammoniti (manca un giallo a Sallai per la “cura” su Yildiz).

Rosso a Cabal ok

Due cartellini gialli in 8 minuti per Cabal, entrambi corretti, entrambi simili come genesi: sul primo ferma una Spa chiara su Yilmaz che stava entrando in area; sul secondo, sempre Yilmaz gli era andato via a centrocampo.

No rigore su mano di Bremer

Il Galatasaray chiede un rigore per un presunto fallo di mano di Bremer: corpo a corpo con Osimhen, il pallone (forse) arriva sul braccio destro che è in marcatura sull’avversario e comunque non largo, giusto far proseguire. Poco prima, sempre Osimhen aveva protestato per un presunto gomito largo di Bremer ai suoi danni: contatto di gioco, con il pallone che sta arrivando.

Regolari i gol

Ok il gol dell’1-0 di Sara: Osimhen recupera il pallone su Yildiz intervenendo per primo sul pallone, senza commettere fallo. Ok la rete di Koopmeiners: Kalulu - che colpirà di testa - è tenuto in gioco da Jakobs e Sallai sul cross di Cambiaso. VAR: Dankert (Ger)6 Praticamente inoperoso.