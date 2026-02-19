Mariani, ma che fai? Un errore clamoroso in Milan-Como su Saelemaekers!

C’è un errore grave nella partita di Mariani: il mancato giallo per Saelemaeakers nella ripresa, sarebbe stato il secondo per il giocatore rossonero. Errore che, di fatto, estromette l’arbitro internazionale di Aprilia da una possibile doppietta nel prossimo week end (se mai Rocchi lo avesse messo in griglia). Sarebbe un grosso abbaglio. Ok il gol di Leao: parte dalla propria metà campo. Voto: 4,5.