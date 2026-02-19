Corriere dello Sport.it
giovedì 19 febbraio 2026
Mariani, ma che fai? Un errore clamoroso in Milan-Como su Saelemaekers!

L’analisi di tutti gli episodi del match giocato a San Siro: l'arbitro sbaglia una valutazione in modo assurdo e merita 4.5
Edmondo Pinna
2 min

C’è un errore grave nella partita di Mariani: il mancato giallo per Saelemaeakers nella ripresa, sarebbe stato il secondo per il giocatore rossonero. Errore che, di fatto, estromette l’arbitro internazionale di Aprilia da una possibile doppietta nel prossimo week end (se mai Rocchi lo avesse messo in griglia). Sarebbe un grosso abbaglio. Ok il gol di Leao: parte dalla propria metà campo. Voto: 4,5.

Saelemaekers era da doppio giallo

Manca appunto il secondo giallo per Saelemaekers: entra su Baturina in chiaro ritardo, in maniera molto dura, è lui il primo a sapere che l’ha fatta grossa. Mariani fra l’altro sbaglia il timing (assurdo fischiare così in ritardo), chiaro che ci sia stato un suggerimento. 

Giusto annullare il gol di Vojvoda

Annullato il gol di Vojvoda in campo, motivo, il fuorigioco dell’ex Torino al momento del passaggio di Baturina, oltre la linea fissata dal penultimo difendente rossonero, De Winter. In realtà, il VAR avrebbe controllato soprattutto il contatto in APP dal quale nasce la rete, ovvero l’intervento di Perrone su Ricci, sembra prendere più le gambe del centrocampista che altro. Contatto in area del Como fra Diego Carlos e Leao, per il metro usato ieri sera da Mariani corretto far giocare, ogni polemica viene spenta sul nascere dal fuorigioco in partenza di Pavlovic. 

VAR: Gariglio 5 
Ma insomma: il VAR deve avere coraggio o no? 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

