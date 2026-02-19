Corriere dello Sport.it
Quanti dubbi sulla rete di Pio Esposito in Bodo-Inter: un errore assurdo dell'arbitro, ma...

L’analisi di tutti gli episodi accaduti durante il match di Champions League
Edmondo Pinna
2 min

Sarebbe clamoroso, da ritiro tessera, l’errore di Siebert (già fatto fuori dai 16 papabili per i Mondiali) e dal suo VAR, Dingert. Per questo vogliamo tenerci un un per cento di possibilità che nel VOR abbiamo un’immagine che chiarisca che Pio Esposito non ha toccato il pallone con avambraccio/polso sinistro prima del gol. Oppure che gli si siano spenti tutti i video e dunque, senza evidenza, hanno lasciato la decisione del campo. Voto: 4.5.

Gol dell'Inter da annullare: cosa è successo

Come detto, ecco un’altra stortura del regolamento. Che, però, è questo e questo bisogna applicare: il pallone che tocca il braccio/mano di chi, nell’immediatezza, segna, deve essere considerato punito e la rete annullata. Quindi: il tocco di braccio di Carlos Augusto non conta (non è punibile, non ha i connotati della volontarietà), quello con l’avambraccio (polso) di Pio Esposito che poi segna nell’immediatezza andava valutato meglio soprattutto dal VAR, Dingert, tedesco (dunque nessun problema di lingua). E il gol doveva essere annullato. A meno che... Ok la rete dell’1-0 Bodø/Glimt, tutte le posizioni sono regolari: perché quando Bjørkan serve in avanti, Høgh è in fuorigioco ma il pallone viene intercettato da Evjan, che glielo servirà e quella frazione di gioco serve alla punta norvegese per mettersi in gioco. Ok anche il 3-1: Carlos Augusto tiene tutti i gioco. 

VAR: Dingert (Ger)5 
Male, ma che revisione ha fatto? 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

