Caos Piccinini, prima Loftus-Cheek e poi il gol di Troilo: che disastro in Milan-Parma!

Partita complicata per Piccinini, mancava solo l’accerchiamento all’ingresso del tunnel (e non è detto sia successo, stavolta lontano dai telefonini) poi la scena era completa. Due episodi, l’uscita di Corvi su Loftus-Cheek (nel dubbio, più rigore che no) e la rete che Piccinini aveva annullato in campo di Troilo (nel dubbio, più gol che no, infatti è arrivata l’OFR). La sostanza (vedi Atalanta-Napoli) è sempre la stessa: tanti fischi sbagliati creano solo caos.

Corvi e l'intervento su Loftus-Cheek: c'è il dubbio rigore

Corvi e Loftus-Cheek guardano entrambi il pallone, l’azione dei due è tesa a raggiungerlo, ognuno va verso l’altro (esimente, nel caso), nessuno lo trova per l’intervento di un difendente gialloblù, lo scontro è inevitabile. L’uscita del portiere è stata imprudente, sicuramente, nel dubbio più rigore che no, Piccinini però fischia fallo alla difesa.

L'analisi sul gol decisido di Troilo

Troilo segna, Piccinini annulla per un presunto fallo di Valenti su Maignan. La posizione di Valenti crea ostruzione al portiere rossonero, ma non è così netta e invalidante, potrebbe sembrare più fallosa l’azione di Troilo, che salta libero e poi ricadendo travolge Bartesaghi. OFR e gol convalidato, ma che fatica. Keita-Leao leggero. Valeri su Pavlovic (che si butta all’indietro): no rigore. Tiro di Leao, Estevez ha le braccia dietro la schiena.

VAR: Camplone 5 Una sì, una no: così non va.