Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 23 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Chiffi, un arbitraggio devastante da 3.5 in pagella! Non solo si inventa un fallo, ma... 

Tutti gli errori dell'arbitro in Atalanta-Napoli: una direzione di gara oscena. Ecco l'analisi del match e la moviola da brividi
Edmondo Pinna
2 min

Scarso l’arbitraggio di Chiffi, scarso al di là degli episodi: ha inciso pesantemente con le sue decisioni in campo su una partita che altrimenti sarebbe filata via liscia. Assegnare un rigore che non c’è (corretto dal VAR) e inventarsi un fallo (che non c’è, qui il VAR nulla?) per un episodio simile è devastante. Gol annullato a Alisson Santos: ok, in offside.

Hojlund e il rigore assegnato e poi tolto da Chiffi al Napoli

Chiffi assegna un rigore per un contattino (davvero molto leggero, ma ginocchio su ginocchio c’è) fra Hien (che allarga la gamba destra) e Hojlund (sbilanciato dalla progressione). Il rigoroso VAR (Aureliano) interviene per revocarlo, non siamo proprio dentro al protocollo, ma ci sta uscire dal seminato, ognuno fa come vuole: Chiffi va a vedere cosa ha combinato e toglie perché «il fallo non sussiste» (ovviamente non è simulazione).

L'analisi del gol annullato a Gutierrez

Sul gol annullato a Gutierrez, Chiffi rileva un fallo fra Hojlund e Hien, col secondo che cerca di sbilanciare l’avversario provandolo a spingerlo con la mano destra sul petto, mano che finisce sotto il braccio sinistro di Hojlund che, è bene sottolinearlo, ha il pallone, è in vantaggio e sta andando verso la porta. Il rigoroso VAR (Aureliano) stavolta non fa deroghe, non deroga al protocollo, non si chiede: «ma che fallo è?» e in maniera incoerente non fa nulla.

VAR: Aureliano 4,5 Imputato, si alzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

Da non perdere

Il ko del Napoli scatena meme e ironiePasalic e Samardzic ribaltano il gol di Beukema

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS