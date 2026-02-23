Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 23 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Moviola Roma-Cremonese: Di Bello facile, Vardy no rigore

Gli episodi più discussi della sfida dello stadio Olimpico, che si è chiusa con il successo dei giallorossi
Edmondo Pinna
1 min

Alla fine soltanto una serie di piccoli errori e sbavature (solo per esempio: Malen che tiene in campo un pallone in maniera chiara, assegnata la rimessa dal fondo; reiterate perdite di tempo da parte della Cremonese). Ma - soprattutto visto quello che passa il convento - Di Bello la porta a casa con la sufficienza piena, e sembra un trionfo. Certo, la partita non è stata complicata: 23 falli fischiati (numero accettabile), due cartellini gialli, nessun episodio nelle due aree, accettazione da parte dei giocatori. L’arbitro di Brindisi è stato bravo a non complicarsela. Voto: 6.

L'uscita di Svilar

Uscita con grande scelta di tempo di Svilar fra i piedi di Vardy che gli sposta il pallone, il portiere giallorosso trova chiaramente solo il pallone, non difficile la valutazione dell’arbitro.

Regolari i gol

Non ci sono dubbi sulla regolarità dei gol della Roma: c’è l’angolo che porta all’1-0 (Maleh respinge un cross di Çelik), nessuna infrazione sul 2-0 (Cristante si libera di Terracciano senza commettere fallo) così come sul 3-0 (la rete di Pisilli).

Disciplinare

Come detto, due soli ammoniti, entrambi corretti: Thorsby sl piede sinistro di Pellegrini (quasi uno step on foot pieno), El Aynaoui entra in ritardo su Bonazzoli.

VAR: Nasca 6 Non ci sono episodi che lo coinvolgono.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

Da non perdere

Gasperini sulla corsa ChampionsRanieri carica la Roma

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS