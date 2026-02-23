Moviola Roma-Cremonese: Di Bello facile, Vardy no rigore
Alla fine soltanto una serie di piccoli errori e sbavature (solo per esempio: Malen che tiene in campo un pallone in maniera chiara, assegnata la rimessa dal fondo; reiterate perdite di tempo da parte della Cremonese). Ma - soprattutto visto quello che passa il convento - Di Bello la porta a casa con la sufficienza piena, e sembra un trionfo. Certo, la partita non è stata complicata: 23 falli fischiati (numero accettabile), due cartellini gialli, nessun episodio nelle due aree, accettazione da parte dei giocatori. L’arbitro di Brindisi è stato bravo a non complicarsela. Voto: 6.
L'uscita di Svilar
Uscita con grande scelta di tempo di Svilar fra i piedi di Vardy che gli sposta il pallone, il portiere giallorosso trova chiaramente solo il pallone, non difficile la valutazione dell’arbitro.
Regolari i gol
Non ci sono dubbi sulla regolarità dei gol della Roma: c’è l’angolo che porta all’1-0 (Maleh respinge un cross di Çelik), nessuna infrazione sul 2-0 (Cristante si libera di Terracciano senza commettere fallo) così come sul 3-0 (la rete di Pisilli).
Disciplinare
Come detto, due soli ammoniti, entrambi corretti: Thorsby sl piede sinistro di Pellegrini (quasi uno step on foot pieno), El Aynaoui entra in ritardo su Bonazzoli.
VAR: Nasca 6 Non ci sono episodi che lo coinvolgono.