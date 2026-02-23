Moviola Roma-Cremonese: Di Bello facile, Vardy no rigore

Alla fine soltanto una serie di piccoli errori e sbavature (solo per esempio: Malen che tiene in campo un pallone in maniera chiara, assegnata la rimessa dal fondo; reiterate perdite di tempo da parte della Cremonese). Ma - soprattutto visto quello che passa il convento - Di Bello la porta a casa con la sufficienza piena, e sembra un trionfo. Certo, la partita non è stata complicata: 23 falli fischiati (numero accettabile), due cartellini gialli, nessun episodio nelle due aree, accettazione da parte dei giocatori. L’arbitro di Brindisi è stato bravo a non complicarsela. Voto: 6.