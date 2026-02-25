Corriere dello Sport.it
mercoledì 25 febbraio 2026
La moviola di Inter-Bodo: dubbi su Barella in area

L'analisi di tutti gli episodi arbitrali della sfida di Champions League: l'arbitro Hernandez strappa il 6
Edmondo Pinna
2 min
TagsInterChampions League

Hernandez Hernandez: voto 6

La scelta dello spagnolo Hernandez Hernandez non era certo per una partita come questa, l’idea di Rosetti era di proporlo per una gara che aveva poco o nulla in palio. L’andata poteva stravolgere i piani, il designatore Uefa lo ha confermato, lui non ha demeritato. Forse la gestione disciplinare è risultata un po’ particolare, soprattutto all’inizio, ma sugli episodi (e ce ne sono stati tanti) ha visto bene.

No rigore

Cross di Frattesi, Berg respinge con l’ascella sinistra, il braccio è altissimo ma se il pallone lo tocca è puramente accidentale, ci sta considerarlo non punibile.

Dubbio

C’è un contatto in area del Bodø fra Høgh e Barella, che è in vantaggio: Høgh lo tocca con il piede di richiamo, il contatto c’è, resta qualche dubbio.

Al corpo

Ancora, tocco con il braccio sinistro di Sjøvold, che però è al corpo, non può essere punibile.

Regolare

È in gioco Hauge (dietro la linea del pallone) sul tiro di Blomberg respinto da Sommer, regolare la rete dello 0-1.

Con la GLT

Tocco con il ginocchio destro di Bastoni, Haikin raccoglie il pallone quando lo stesso ha superato la linea di porta, la GLT fa vibrare l’orologio di Hernandez, decisione immediata: corretto il gol.

VAR: del Cerro Grande 6

Serata senza grossi patemi.

