Moviola Verona-Napoli: cilecca Colombo, che errore sull’angolo!

Non sufficiente la partita di Colombo, gestita male dall’inizio: disciplinare in stile Doveri (ma che moda è?), anche il tecnico ne ha inevitabilmente risentito. Ed infatti, a furia di non fischiare anche le cose evidenti, c’è un errore chiaro : sulla rete dell’1-1 di Akpa Akpro, più del fuorigioco di Frese, c’è un fallo netto sull’azione che porta all’angolo.

Fallo chiaro

Partiamo da qui: Bowie va a caccia di un pallone sul quale è in vantaggio Buongiorno, l’attaccante scozzese del Verona spinge con il solo braccio destro la schiena del difensore azzurro, facendogli perdere l’equilibrio. Vero, da prassi la spinta deve arrivare con due mani, ma questa è chiara ed evidente. Fischiare, cosa costava? Da qui arriva l’angolo dell’1-1, non è punibile il fuorigioco di Frese, è dietro Hojlund che tocca il pallone.

La gestione dei cartellini

Come detto, poco lineare la partita di Colombo: nulla per diverso tempo, poi quattro ammonizioni in 10 minuti, perché la gara stava scappando via. Mancano diversi gialli: per tutti, Harroui su Buongiorno in ritardo è ammonizione obbligatoria, lo stesso per l’intervento (quasi uno step on foot) di Oyegoke sullo stesso Buongiorno.

Gol regolare

Ok la rete di Hojlund: parte regolare sul lancio di Beukema (lo tiene in gioco Kotchap), poi è di gioco il contatto fra Edmundsson e Vergara.

VAR: Gariglio 6

Ancora non può intervenire...