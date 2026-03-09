Moviola Genoa-Roma: male Colombo, ci poteva stare un rigore per la Roma

Ellertsson-N'Dicka, più di un rischio

In area del Genoa, in attesa di un angolo, Ellertsson abbraccia N’Dicka che aveva fatto il “ricciolo” e lo aveva lasciato sul posto, lo trattiene e poi lo lascia prima della caduta, sicuramente un rigore più da campo che da VAR. Ma se dieci minuti prima, una trattenuta di N’Dicka su Ekhator era stata punita con fallo e giallo (ed anche il rossoblù teneva l’avversario) perché qui no? Ancora: tiro di Koné, Malinovskyi in opposizione e tocca il pallone prima con coscia sinistra e stomaco (cosa che ne può depotenziare la punibilità) e braccio destro che è largo.

Il rigore per il Genoa

Chiaro il rigore al Genoa: Pellegrini sul piede destro di Ellertsson, stile step on foot, in maniera netta così come è netto il penalty fischiato da Colombo in campo.

Offside

El Aynaoui serve Malen che mette dentro, ma Colombo fischia: tutto fermo, l’attaccante giallorosso è oltre Mercandalli.

VAR: Mazzoleni 5,5 Qualcosa perde anche lui.