martedì 10 marzo 2026
La moviola di Lazio-Sassuolo: sotto gli occhi di Rocchi, Arena si perde un rigore su Maldini

L'analisi di tutti gli episodi arbitrali della sfida vinta dai biancocelesti: al 42' un contatto più che dubbio
Edmondo Pinna
2 min
TagsLazio-SassuoloMoviola

Arena voto 5,5

C’è un episodio che macchia la partita di Arena, alla sua 10ª in Serie A della stagione, l’11ª della carriera. L’intervento di Lipani su Maldini in area di rigore è molto più che un semplice sospetto, probabilmente più da campo che da VAR anche se - se è fallo - è fallo in entrambi i casi. Sotto gli occhi del designatore Rocchi, Arena la chiude con 14 falli e 4 gialli, tenendola senza particolari affanni. Peccato.

Da rigore su Maldini

Maldini va in anticipo sul pallone, da dietro e di fianco Lipani cerca di recuperare la posizione di svantaggio, colpendo solo il giocatore. Dinamica che sembra essere da calcio di rigore, probabilmente più da campo che da VAR, anche se il contatto è netto. Lipani era già ammonito, ma non ha rischiato il secondo giallo: posto che era intervento genuino alla ricerca del pallone, non era Dogso (quindi rosso depenalizzato al giallo), piuttosto una Spa (quindi dal giallo a nulla).

Regolare

Buono il gol-partita di Marusic: al momento del cross di Cancellieri, è tenuto in gioco da Idzes, forse in leggerissimo fuorigioco (appena la spalla sinistra) potrebbe esserci Dia, ma il piede sinistro di Idzes (e anche Walukiewicz) tiene sicuramente Marusic in gioco. Buona anche la rete di Laurienté: il contatto con Cataldi è totalmente casuale. VAR: Paterna5,5 Fra entrare ed astenersi ha scelto la strada più facile.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

