Moviola Milan-Lazio: Guida perfetto, non c’è rigore su Athekame

Partita di grande spessore per Guida: decisioni corrette prese in campo, spiegazione ai giocatori che accettano (ad esempio a Marusic: « E’ fallo questo », con grande naturalezza), corretto il non rigore su Athekame. E non è stata una partita facile. VOTO: 7

Il gol annullato al Milan

Gol annullato ad Athekame: il pallone cadendo lo tocca sull’avambraccio destro, lui nell’immediatezza si gira e tira: corretta scelta di Guida.

Il contatto in area tra Athekame e Taylor

Protesta il Milan e chiede il rigore su Athekame: in realtà è Taylor che anticipa e tocca il pallone con la punta del piede, il rossonero sta tirando, il contatto con i tacchetti sul collo del piede in realtà è dettato dalla dinamica di gioco, corretto far proseguire.

Il gol di Marusic è regolare

Ok l’azione del gol che porta all’1-0: sul lancio di Marusic, Isaksen è tenuto in gioco da Estupiñan. Lo stesso esterno rossonero cade nel contatto con l’avversario, ma è un contrasto di gioco, fra due giocatore che si contendono il pallone, nessuno accenna ad una benché minima protesta. Ci mancherebbe.

Guida, manca un cartellino a Saelemaekers

Manca un cartellino: Saelemaekers arriva su Zaccagni che lo aveva anticipato in maniera scomposta e imprudente, da giallo.

VAR: Chiffi 6

Per fortuna non è stato coinvolto dagli eventi del match. L’unica cosa buona che ha fatto in questo week end.