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Moviola Milan-Torino: Fourneau, OFR limite. Il braccio di De Winter non è rigore

Moviola Milan-Torino: Fourneau, OFR limite. Il braccio di De Winter non è rigore

Gli episodi più discussi della sfida tra i rossoneri e i granata, chiusa con il successo degli uomini di Allegri
Edmondo Pinna
2 min

Milan-Torino

Fourneau: 6

Abbastanza al limite l’OFR chiamata da Nasca con la quale Fourneau assegna il rigore al Torino, giustificabile solo dalla presenza di una mano sulla faccia di Simeone. Per il resto, un’altra partita di buona sostanza per l’arbitro di Roma1, che Rocchi ha avuto la forza e la lungimiranza di recuperare e che gli sarà sempre utile. Adeguato l’approccio tecnico ad una partita comunque energica (19 falli), in linea il disciplinare (4 gialli, tutti corretti).

Una chiamata al limite

In area, con visuale libera per l’arbitro, Pavlovic ha una mano (destra) sulla faccia di Simeone, che gli era andato via. La trattenuta è risibile (il granata fa quasi due passi prima di crollare), Nasca richiama l’arbitro al monitor, unica giustificazione la mano in faccia che è sempre punibile. Davvero sul filo....

Il rigore chiesto dal Torino

Angolo per i granata, pallone su petto/braccio sinistro di De Winter che, però, non fa extramovimenti (a differenza di quello di Kabasele a Genova, una follia venerdì sera far togliere il penalty a Collu, ormai abbonato alle OFR) ed è vicino al corpo. Corretto considerarlo non punibile.

Il gol del Torino è regolare

In gioco Simeone sul gol: al momento del tiro di Vlasic, infatti, che ha fatto il flipper fra Maignan e il palo, il Cholito è tenuto in gioco dal piede sinistro di De winter e Bartesaghi

VAR: Nasca 5,5

Ci restano tanti, tanti dubbi...

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