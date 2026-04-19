Moviola Roma-Atalanta: Marcenaro poco brillante, ma è ok il gol di Krstovic
Partita senza grandi squilli, ma pure senza errori clamoroso, per Marcenaro, non sempre “sul pezzo”. Un esempio, le perdite di tempo dell’Atalanta, non gestite nel migliore dei modi. diversi gli episodi, le scelte del campo sono state avallate dalla coppia a Lissone Guida-Sozza. Voto: 6.
Ok il gol di Krstovic
Ha protestato la Roma sulla rete di krstovic, il check non tanto sulla posizione (assolutamente regolare, ce lo tiene abbondantemente N’Dicka) quanto sull’APP: De Roon ruba il pallone ad Hermoso, il tocco di braccio è totalmente fortuito, arriva da un rimpallo fra i due giocatori, giusto considerarla non punibile. Nessuna infrazione anche sulla rete di Hermoso: sono in gioco Çelik e Rensch. L’Atalanta chiede il rosso per Pisilli, che ferma Zalewski (due tocchetti che sbilanciano l’ex giallorosso), ma non c’è chiara occasione da gol: l’azione sta andando verso il fallo laterale, c’è molta distanza dalla linea di porta, c’è possibilità per qualche difendente di recuperare.
Disciplinare
Marcenaro la chiude con 18 falli fischiati e tre cartellini gialli. Rischia molto Djimsiti, graziato dall’ammonizione per un fallo su Malen, e poi ammonito su Robinio Vaz. Ha rischiato il giallo Kolasinac, quando interviene in maniera imprudente su Soulé, e Mancini su Zalewski.
VAR: Guida 6
Solo silent check.