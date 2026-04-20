Moviola Juve-Bologna: Mariani la tiene, Locatelli-Freuler non c’è rigore

Altro test.... mondiale per Mariani e i suoi assistenti (Bindoni e Tegoni), saranno loro l’unica Italia alla prossima coppa del Mondo. Partita tenuta sempre in controllo, non ci sono errori cruciali, è andata sicuramente meglio rispetto a Liverpool-Psg. Corretta la lettura degli episodi in area di rigore, buona la gestione sia tecnica che disciplinare, entrambe le squadre hanno aiutato l’arbitro, pensando a giocare. Mariani la chiude con appena 15 falli fischiati e un solo ammonito (corretto il giallo per Locatelli).