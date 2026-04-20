Moviola Juve-Bologna: Mariani la tiene, Locatelli-Freuler non c’è rigore
Altro test.... mondiale per Mariani e i suoi assistenti (Bindoni e Tegoni), saranno loro l’unica Italia alla prossima coppa del Mondo. Partita tenuta sempre in controllo, non ci sono errori cruciali, è andata sicuramente meglio rispetto a Liverpool-Psg. Corretta la lettura degli episodi in area di rigore, buona la gestione sia tecnica che disciplinare, entrambe le squadre hanno aiutato l’arbitro, pensando a giocare. Mariani la chiude con appena 15 falli fischiati e un solo ammonito (corretto il giallo per Locatelli).
Il Bologna chiede un rigore
Focus sull’unico episodio in area, nel caso specifico della Juventus: Freuler prende il tempo e brucia Locatelli che da dietro è molto scaltro, fa scorrere entrambe le braccia lungo quelle dell’avversario, senza mai trattenerlo. Non ci sono neanche contatti bassi, fra i piedi. Freuler va giù ma non ci sono falli, Mariani fa proseguire e fa bene.
Il gol annullato a Conceicao
Tegoni fa finire l’azione, poi segnala il fuorigioco di Conceicao (che poi segnerà) sul lancio di David: decisione corretta, è oltre Miranda.
Regolare il gol di David
E’ invece regolare il gol di David: sul cross di Kalulu, in posizione di fuorigioco geografico c’è Kelly ma non partecipa, David viene da dietro, rete regolare.
VAR: Marini 6
Si gode la serata di Lissone (sai che spasso...).