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lunedì 20 aprile 2026
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Moviola Juve-Bologna: Mariani la tiene, Locatelli-Freuler non c’è rigore

Moviola Juve-Bologna: Mariani la tiene, Locatelli-Freuler non c’è rigore

Gli episodi più discussi della sfida tra i bianconeri e i rossoblù di Italiano
Edmondo Pinna
2 min
TagsMoviolaJuve-Bologna

Altro test.... mondiale per Mariani e i suoi assistenti (Bindoni e Tegoni), saranno loro l’unica Italia alla prossima coppa del Mondo. Partita tenuta sempre in controllo, non ci sono errori cruciali, è andata sicuramente meglio rispetto a Liverpool-Psg. Corretta la lettura degli episodi in area di rigore, buona la gestione sia tecnica che disciplinare, entrambe le squadre hanno aiutato l’arbitro, pensando a giocare. Mariani la chiude con appena 15 falli fischiati e un solo ammonito (corretto il giallo per Locatelli).

Il Bologna chiede un rigore

Focus sull’unico episodio in area, nel caso specifico della Juventus: Freuler prende il tempo e brucia Locatelli che da dietro è molto scaltro, fa scorrere entrambe le braccia lungo quelle dell’avversario, senza mai trattenerlo. Non ci sono neanche contatti bassi, fra i piedi. Freuler va giù ma non ci sono falli, Mariani fa proseguire e fa bene.

Il gol annullato a Conceicao

Tegoni fa finire l’azione, poi segnala il fuorigioco di Conceicao (che poi segnerà) sul lancio di David: decisione corretta, è oltre Miranda.

Regolare il gol di David

E’ invece regolare il gol di David: sul cross di Kalulu, in posizione di fuorigioco geografico c’è Kelly ma non partecipa, David viene da dietro, rete regolare.

VAR: Marini 6

Si gode la serata di Lissone (sai che spasso...).

 

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