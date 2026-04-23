Moviola Atalanta-Lazio: Colombo logico. Gila-Scalvini non sono da rigore

Non benissimo Colombo, in confusione ad inizio gara. In un paio di occasioni la gara è salita di tono, non sempre le sue decisioni sono state accettate. Di positivo c’è che, in situazioni uguali (o simili) ha tenuto la barra sempre dritta, ed in una partita “sporca” arbitralmente parlando può essere un valore aggiunto. I suoi numeri: 28 falli (la sua media in A è di 28,36) e 4 ammoniti (media 4.57). Voto: 6.

Le polemiche dell'Atalanta: ecco perché non c'è rigore

Giusto annullare la rete di Ederson: l’azione nasce da un recupero di Krstovic su Motta che, però, ha entrambe le mani sul pallone (anche se per un attimo perde la presa), l’attaccante dell’Atalanta tocca anche la mano. Più o meno, lo stesso episodio capitato domenica scorsa a Cremona. L’Atalanta, nell’occasione, protesta per un mani di Gila prima dell’intervento di Krstovic: c’è prima un tocco con la gamba destra, poi il pallone finisce sul braccio sinistro largo, Colombo lo considera un’auto giocata e lo spiega («Se la tira addosso, abbiamo sempre fatto così: non è rigore»). Lo stesso dicasi per l’Intervento di Scalvini: pallone che batte per terra, poi c’è il tocco col piede destro e il pallone finisce sul braccio, anche questo largo. Cross di de Ketelaere, Zappacosta mette al centro per Raspadori che segna, ma è in offside, oltre Romagnoli.

VAR: Abisso 6,5

Fa tutto bene.