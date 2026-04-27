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Moviola Milan-Juve: Sozza la tiene bene. Perché Gabbia-David non è rigore e rosso

Moviola Milan-Juve: Sozza la tiene bene. Perché Gabbia-David non è rigore e rosso

Gli episodi più discussi della sfida tra i rossoneri di Allegri e i bianconeri di Spalletti
Edmondo Pinna
2 min
TagsMoviolamilan-juve

Partita in controllo per Sozza (voto 6.5), non brillantissima ma quantomeno lineare: scendere in campo senza capo non deve essere una cosa facile, pensare a quello che succederà ancora peggio. Cerca di tenere un metro alto, l’unico errore è dell’assistente Perrotti.

Il contatto Gabbia-David

Protesta la Juve per un contatto fra Gabbia e David, vorrebbero l’all in in prima battuta, in subordine solo il rosso. Sozza opta per il play on, ovvero lascia proseguire: non può essere rigore, visto che il disturbo arriva fuori area, e non può essere Dogso (chiara occasione da gol) visto che c’è Tomori subito al fianco. se poi sia fallo o no, il metro opta più per quest’ultima possibilità.

 

 

 

Il gol di Thuram

Brutto errore per l’assistente Perrotti sulla rete segnata da Khephren Thuram: al momento del tiro di Conceicao, infatti, il francese è oltre Gabbia in maniera netta, un metro se non di più. Mentre in campo viene assegnato il gol, il VAR (Abisso) ha già tutte le bandierine illuminate del SAOT.

Disciplinare

Come detto, sono stati 5 i giocatori ammoniti. Sozza sceglie di gestire i primi minuti, cercando di alzare l’asticella del tecnico (alla fine 20 falli) e del disciplinare. Così, manca un giallo chiaro per Locatelli: Basterebbe l’entrata su Rabiot, ma aveva già fatto due falli su Leao.

VAR: Abisso 6,5

Il mezzo punto in più lo divida con il SAOT.

 

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