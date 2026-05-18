Moviola derby Roma-Lazio, Maresca e Di Bello si perdono il rosso per Maldini: cosa è successo

Si perde un rosso chiaro, Maresca, che pure non aveva demeritato fino a quel momento: nell’occasione, colpevole anche Di Bello (forse più colpevole). Per il resto ha tenuto una partita difficile, con due rossi (corretti) e 5 gialli con 32 falli fischiati. VOTO: 6

Maldini da rosso

Entrata con la gamba (destra) tesa, piede a martello e punto di impatto alto (sulla tibia sotto il ginocchio) di Maldini su Hermoso: sicuramente non nulla (come ha fatto Maresca), rosso più che giallo, Di Bello muto. Male.

Doppio rosso ok

Wesley e Rovella fuori controllo: mani addosso alte, rossore entrambi, corretta e doverosa la doppia espulsione.

No penalty

Celik cade in area, contatto con Rovella che allarga la gamba destra, poco per dare rigore. Isaksen già in area, è lui che aggancia, con la sinistra, la sinistra di Mancini. Nuno Tavares-Wesley, spalla contro spalla, mentre su Dybala il fallo è fuori area.

Regolari i gol

E’ buono il gol di Mancini, nonostante qualche protesta da parte della Lazio: Mancini salta pulito su Cancellieri che finisce a terra, così come è di gioco il contatto che subisce lo stesso Mancini da parte di Gila che gli salta dietro.

Il gol di Dia annullato

Annullato un gol a Dia, che però era partito in fuorigioco netto al momento del cross di Taylor: fra lui e Hermoso (che il SAOT ha individuato come penultimo difendente) si sono almeno due metri, l’assistente numero uno aspetta la fine dell’azione prima di alzare.

VAR: Di Bello 5

Eppure la finale di Sinner era prevista per le 17, cos’altro c’era da guardare invece del fallo di Maldini su Hermoso?