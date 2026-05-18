Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 18 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Moviola derby Roma-Lazio, Maresca e Di Bello si perdono il rosso per Maldini: cosa è successo© ANSA

Moviola derby Roma-Lazio, Maresca e Di Bello si perdono il rosso per Maldini: cosa è successo

Gli episodi più discussi della sfida tra i biancocelesti e i giallorossi: Wesley e Rovella fuori controllo, regolari entrambi i gol di Mancini
Edmondo Pinna
2 min
TagsMoviolaRomaLazio

Si perde un rosso chiaro, Maresca, che pure non aveva demeritato fino a quel momento: nell’occasione, colpevole anche Di Bello (forse più colpevole). Per il resto ha tenuto una partita difficile, con due rossi (corretti) e 5 gialli con 32 falli fischiati. VOTO: 6

Maldini da rosso

Entrata con la gamba (destra) tesa, piede a martello e punto di impatto alto (sulla tibia sotto il ginocchio) di Maldini su Hermoso: sicuramente non nulla (come ha fatto Maresca), rosso più che giallo, Di Bello muto. Male.

Doppio rosso ok

Wesley e Rovella fuori controllo: mani addosso alte, rossore entrambi, corretta e doverosa la doppia espulsione.

No penalty

Celik cade in area, contatto con Rovella che allarga la gamba destra, poco per dare rigore. Isaksen già in area, è lui che aggancia, con la sinistra, la sinistra di Mancini. Nuno Tavares-Wesley, spalla contro spalla, mentre su Dybala il fallo è fuori area.

Regolari i gol

E’ buono il gol di Mancini, nonostante qualche protesta da parte della Lazio: Mancini salta pulito su Cancellieri che finisce a terra, così come è di gioco il contatto che subisce lo stesso Mancini da parte di Gila che gli salta dietro.

Il gol di Dia annullato

Annullato un gol a Dia, che però era partito in fuorigioco netto al momento del cross di Taylor: fra lui e Hermoso (che il SAOT ha individuato come penultimo difendente) si sono almeno due metri, l’assistente numero uno aspetta la fine dell’azione prima di alzare.

VAR: Di Bello 5

Eppure la finale di Sinner era prevista per le 17, cos’altro c’era da guardare invece del fallo di Maldini su Hermoso?

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

Da non perdere

Dybala esulta per il derbyGasperini da sogno

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS