Sozza un disastro in Verona-Roma: il rigore era chiaro ma ha commesso un errore enorme. E sul rosso a Valentini…

Ancora una partita negativa per Sozza , non è proprio stata la sua annata. Risparmia a Valentini un secondo giallo chiaro (e poi ha dovuto darglielo), c’è voluto il VAR per fargli vedere che il braccio destro di Bowie non era attaccato al corpo come aveva detto lui, ma largo.

Rosso prima a Valentini

Valentini, già ammonito per una sbracciata ai danni di Dybala, trattiene una prima volta l’argentino, abbracciandolo da dietro: Sozza fischia la punizione dal limite, ma non ammonisce il giocatore. Errore grave per un internazionale come lui. Un minuto dopo, un’altra trattenuta, anche questa una chiara SPA: secondo giallo in... ritardo.

Rigore alla Roma col Var

Calcio d’angolo, Bowie e Mancini sono a contatto, il difensore giallorosso si stacca, il braccio destro del gialloblù rimane largo e con quello tocca il pallone. Sozza fa segno che era attaccato al corpo, Meraviglia lo richiama all’OFR. Rigore. Sul tiro di Malen, parato da Montipò, Dybala non fa “invasione (encroachment), poi serve il pallone al compagno che è in gioco.

No rigore ma...

Malen cerca l’azione personale nell’area del Verona, davanti a lui si fanno avanti sia Lovric che Valentini, quest’ultimo allarga anche la gamba sinistra e Malen va giù. Sozza fa continuare, ci sta come dinamica, anche se i due del Verona hanno rischiato.

VAR: Meraviglia 6

La gara la fa lui.