Primavera, Aquliani: "Fiorentina-Lazio in ricordo di Guerini"

FIRENZE - "Tensione alta? Se in una finale non hai la tensione alta qualcosa che non va c'è. E' la terza finale che facciamo in un anno, non è poco e ci siamo meritati questo appuntamento". Alberto Aquilani, tecnico della Fiorentina Primavera, ha parlato così ai canali ufficiali viola in vista della finale di Coppa Italia Primavera contro la Lazio: "E' una partita di calcio e dovremo fare bene le cose, senza ansia o stress. La Lazio è una squadra forte con individualità importanti. Squadra esperta che arriverà come noi con voglia di vincere. Il destino ci ha fatto incontrare, Fiorentina-Lazio è la partita di Daniel Guerini che era molto legato ad entrambe le squadre. Sarà una partita nel suo ricordo, cercheremo di vincerla anche per lui. C'è tanta voglia di riportare il trofeo a Firenze, abbiamo fatto tanti sacrifici facendo partite importanti di alto livello per giocarcelo. E' il coronamento di un percorso, siamo campioni in carica e dobbiamo fare di tutto per riprenderci il trofeo".