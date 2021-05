Primavera, Lazio ko 2-1 in casa del Milan

La partita

In avvio è il Milan a farsi pericoloso al 7' con la conclusione di Frigerio bloccata da Furlanetto, poi al 17' ancora i rossoneri sprecano con Roback a tu per tu con il portiere, ed è il preludio al vantaggio che arriva al 29': Novella e Shehu non riescono ad allontanare un traversone in area su cui si avventa Olzer che insacca per l'1-0 Milan. Passano 9' e la Lazio pareggia con il rigore realizzato da Moro e concesso per fallo di mano di Di Gesù, con la rete dell'1-1 che, di fatto, chiude il primo tempo. Nella ripresa rossoneri subito vicinissimi al nuovo sorpasso, ma il tiro a botta sicura di Di Gesù viene salvato sulla linea di porta. Al 60' è Castigliani a sprecare una ghiotta ripartenza, con il Milan che punisce subito dopo: è il 61' quando uno scatenato Olzer realizza il 2-1 con una perfetta punizione sotto all'incrocio dei pali. Al 76' Moro non arriva all'appuntamento con il gol per una questione di centimetri, poi all'87' è Jungdal a salvare su Moro. In pieno recupero il Milan non sfrutta una doppia occasione con N'Gbesso e Olzer, ma alla fine può far festa: termina 2-1 per i rossoneri.