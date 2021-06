Primavera, Lazio-Bologna: il programma dei playout

ROMA - Chiusa la regular season del campionato Primavera 1 è tempo di spareggi. Non solo per il titolo di Campione d'Italia, ma anche per restare aggrappati alla categoria. La Lega Serie A ha ufficializzato il programma dei playout salvezza, indicando date e orari di Lazio-Bologna: l'andata in casa dei biancocelesti, a Formello, si giocherà mercoledì 23 giugno 2021 alle ore 17, mentre il ritorno al "Niccolò Galli" verrà disputato martedì 29 giugno, alla stessa ora.