Playout Primavera, Lazio-Bologna finisce 1-1: si decide al ritorno

La partita

Lazio pericolosa al 4': Castigliani manda fuori di pochissimo dopo essersi girato con abilità, al 17' Shehu impegna Molla, che para a terra e al 22' lo stesso Shehu si esibisce in un cross insidioso che inganna il portiere felsineo ma non trova nessun compagno pronto a ribadire in rete. Al 23' Bologna che prota il suo primo pericolo: Rocchi serve Vergani in contropiede ma Franco salva provvidenzialmente in scivolata. Al 29' la Lazio fa 1-0: cross per Raul Moro e gol di Shehu, che approfitta del tiro al volo del compagno per mettere in rete da pochi passi. Al 38' biancocelesti vicini al raddoppio: Raul Moro riceve palla sul secondo palo e serve Castigliani all'indietro ma Molla è attento a respingere sul primo palo. Al 39' ecco il pari del Bologna: Ruffo Luci serve Vergani che batte Pereira in uscita per l'1-1. Nella ripresa, al 52', ancora Rocchi per Vergani in contropiede ma Pereira salva in uscita. Al 56' ecco la risposta dei laziali: Bertini conclude dai 30 metri ma la palla si perde sopra la traversa. Al 65' Pereira è chiamato a salvare ancora su Ruffo Luci. Al 75' Ndrecka va via sulla sinistra per poi crossare verso Castigliani ma quest'ultimo, disturbato da Khaloiti, non inquadra lo specchio della porta. Al 77' altro pericolo per il Bologna: Ndrecka crossa, ma Molla non riesce a bloccare e Castigliani arriva per primo mancando, però, la porta; all'82' Franco spedisce alta una punizione dai 25 metri e all'85' Molla blocca ancora su tiro a rientrare di Ndrecka. All'89' la tensione si alza sempre di più e viene anche espulso un membro della panchina rossoblù.