Primavera, gol e spettacolo a Lecce: il Verona passa 4-3. Bologna ko

ROMA - Nei due posticipi del campionato Primavera 1, non sono mancati gol ed emozioni. Ha aperto la giornata la sfida tra Lecce e Verona , che ha visto prevalere gli scaligeri, in quello che era uno scontro diretto per la salvezza. E' finita 4-3 per i gialloblù, che ora scappano a +6 sui pugliesi, anche se i giochi rimangono apertissimi per il Lecce attualmente in piena zona play-out. Nell'altra partita, l' Inter vince di misura sul Bologna 1-0, grazie ad una rete di Jurgens e torna in zona play-off: quinto posto a quota 32. Felsinei sempre in zona play-out, ma in corsa per centrare una diretta salvezza.

Lecce-Verona 3-4

Gli ospiti spingono subito sull’acceleratore e passano al 4’: sull’angolo calciato da Bragantini, Ghiladi sbuca in mezzo a due avversarsi e di testa sigla lo 0-1. L’occasione per il pari il Lecce la trova al 18’, quando il portiere scaligero Kivila sceglie male il tempo dell’uscita sul cross avversario e viene salvato da Redondi che respinge sulla linea. Gran ripartenza imbastita da Macrì e Johannsson per Nizet, che si attarda però nel dribbling e vede respinto il suo tentativo. Al 35' Flakus, servito in profondità, è stoppato al momento della conclusione verso la porta giallorossa dall’ottimo intervento di Hasic. Al 39'i salentini si mangiano un gol fatto con Carrozzo, che servito da Salomaa, all’altezza del dischetto, spedisce clamorosamente fuori. Al 41' ecco il pari leccese, grazie a Gonzalez, che infila la sfera di testa con la complicità di Ghilardi, che nel tentativo di salvare il pallone, lo accompagna dentro: 1-1. Ripresa: il Lecce raddoppia dopo due minuti. Grande giocata di Johannsson, che raccoglie il rinvio corto di Kivila ed al volo insacca sul palo lontano. Alla prima sortita l'Hellas pareggia: sponda di Yeboah e rasoterra chirurigico di Bragantini per il 2-2. Passano due minuti e il Lecce rimette la freccia con Scialanga che infila in rete con un mancino al volo. E' un botta e risposta e il Verona rimette tutto in equilibrio al 16' grazie a Yeboah. Partita finita? Assolutamente no, perchè al 37' ecco il poker veronese: Calabrese entra in area leccese, mette in mezzo dove c’è il goffo intervento di Haakmat che mette alle spalle del proprio portiere: 3-4. Il Lecce ci prova fino alla fine, ma Oltremarini spreca e spedisce largo. In pieno recupero l'Hellas sbaglia un rigore con Terracciano che è ipnotizzato da Samooja. Termina 4-3 per gli ospiti.

Inter-Bologna 1-0

Al 17' occasionissima per l'Inter con Fabbian che si coordina e calcia di prima intenzione. Splendida la risposta del portiere bolognese Bagnolini. Al 33' i nerazzurri passano: gran giocata di Abiuso che, approfittando di un intervento di Pyyhtia, mette Jurgens a tu per tu con Bagnolini che non sbaglia. Il Bologna risponde con Wallius ma la conclusione è fuori. Nel finale di frazione i nerazzurri protestano per un presunto fallo di mano di Stivanello in area, reclamando il rigore, ma l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Ripresa: al 16' i nerazzurri vanno vicini al bis con Valentin Carboni che scaglia un sinistro dopo una azione confusa. Il Bologna non punge e l'Inter ci prova ancora con Fabbian: destro che si spegne di poco a lato. Al 33' ancora nerazzurri pericolosi con Zuberek, il destro è però respinto in angolo da Bagnolini. Al 40' i felsinei hanno la palla del pareggio, Raimondo entra in area dopo un corpo a corpo vinto con Hoti, ma viene chiuso in scivolata da Zanotti che salva tutto. Al 44' l'Inter sfiora il raddoppio con Grygar ma a sbarrare la porta c'è ancora un prodigioso Bagnolini che dice di no. Finisce 1-0 per la squadra di Chivu.