Coppa Italia Primavera, Roma in semifinale: Juve ko ai rigori

La partita

La Juve parte forte e al 18' va in gol con Bonetti, ma la sua conclusione rasoterra che si insacca nell'angolino basso di sinistra, è annullata per fuorigioco. Risponde la Roma al 25' con Tahirovic, ma la conclusione del centrocampista giallorosso termina alta sopra la traversa. Al 27' la Juve passa con Mbangula che innescato da Rouhi non sbaglia davanti a Mastrantonio. Replica immediata della Roma che trova il pari al 39' con Satriano che, approfittando di un cross di Voelkerling insacca in scivolata Senko. La prima frazione termina sull'1-1. Ripresa: giallorossi subito pericolosi con Satriano che calcia dal limite dell'area, lo juventino Senko compie il miracolo spedendo alto, che però nulla può sul sinistro di Pagano un minuto dopo. Roma avanti 2-1. Al 32' la Juve pareggia col solito Chibozo, letale sottoporta dopo un mirabolante tap-in: -2. Si va ai supplementari. Nell'extra time, la Roma ci prova con Cassano (nel primo) e Pagano (nel secondo), ma il punteggio resta bloccato sullo 0-0: si va ai calci di rigore. Dal dischetto per i giallorossi sbaglia solo Cherubini (parata di Senko), ma il portiere della Roma Mastrantonio para le conclusioni di Bonetti e Sekularac, la Roma va in semifinale.