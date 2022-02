Coppa Italia Primavera: Fiorentina, Empoli e Atalanta in semifinale

Sampdoria-Atalanta 2-4

La Sampdoria passa subito in vantaggio: al 2' Di Stefano dal limite la piazza all'angolino, 1-0. Prima dell'intervallo, il pareggio dell'Atalanta, con De Nipoti che insacca in mischia. Nel finale di frazione, De Nipoti cerca il bis ma il legno gli nega il gol. Tutto rimandato a inizio ripresa qualndo lo stesso De Nipoti insacca su gli sviluppi di un angolo. Il tris nerazzurro arriva al 23', con Sidibe, ma la Samp rientra subito in pista con Di Stefano, 3-2, un minuto dopo. Ma al 25' l'Atalanta allunga ancora: Samotti atterra Pagano in area, calcio di rigore trasformato da Renault.

Fiorentina-Spal 2-1

In avvio di gara, Spal in vantaggio su un calcio di rigore assegnato per fallo di Krastev su Yabre e trasformato da Fiori, 1-0. Pari dal dischetto: Breit atterra in area Gori, il calcio di rigore lo trasforma Munteanu. La rete decisiva arriva nella seconda frazione di gioco, al 25' con Seck, servito da Distefano

Empoli-Sassuolo 1-0 d.t.s.

Tempi regolamentari che si chiudono a reti inviolate, ma non senza emozioni. Nel primo tempo ci provano Forchigione per gli ospiti, Fini per i locali. Nella ripresa per i neroverdi ci proverà nuovamente Forchigione, ma la contesa non si sblocca. Nel primo supplementare Sassuoo vicino alla rete con Ahmed, Baldanzi replica per l'Empoli. Quando ormai i rigori sono nell'aria, al 120', Baldanzi, con il mancino, infila il pallone al sette, spedendo l'Empoli in semifinale.