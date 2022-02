Primavera, l'Inter si prende il derby d'Italia: Juve piegata 3-0

TORINO - Il derby d'Italia Primavera se lo aggiudica l' Inter. La squadra di Chivu si prende tre punti importantissimi piegando (3-0) a Torino, la Juve di Bonatti. Una vittoria che per i nerazzurri significa anche sorpasso e quarto posto in classifica a quota 35. Decisive le reti di Hoti , Jurgens e Abiuso . Per i bianconeri è un ko che fa male, perchè fa scivolare la squadra al quinto posto, che ora deve guardarsi bene le spalle, per non rischiare di uscire dalla zona-playoff.

La partita

Partenza fortissima dell'Inter, che al 4' colpisce una traversa con Jurgens. Prova a rispondere la Juve con Cerri al 9', ma la palla è docile tra i guantoni di Rovida. La partita è piacevole e al 16' offre un altro interessante spunto. Ci prova infatti l'Inter con una rovesciata di Zuberek, ma la sfera termina in out. Sono le prove al gol nerazzurro, che arriva al 22' con un colpo di testa di Hoti. La squadra di Bonatti però è viva e al 28' va vicina al pari con un diagonale di Maressa, quest'ultimo ha un'occasione anche al 35', ma la sua girata a pochi metri dalla porta va alta sopra la traversa.La prima frazione termina con l'Inter avanti di una rete. Ripresa: la Juve parte con un cross di Mulazzi in area, ma la difesa interista è attenta e allontana il pericolo. I bianconeri al 14' restano anche in dieci, per un doppio giallo a Cerri (espulso per proteste) e faticano a rendersi pericolosi. Se ne accorge Bonatti, che butta nella mischia bomber Chibozo. Mossa che però non sortisce gli effetti sperati, perchè i nerazzurri prima fanno il bis con Jurgens e poi calano il tris con Abiuso. Termina 3-0 per l'Inter.