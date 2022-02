Primavera, Sassuolo-Fiorentina 3-0. Empoli-Torino 1-1

Sassuolo-Fiorentina 3-0

Il Sassuolo si fa vedere subito con Toure e Miranda, la Fiorentina è pericolosa al 22' quando una conclusione di Di Stefano impatta sul palo. La Fiorentina preme e dopo un tentativo di Toci, colpisce un altro legno al 34' quando la conclusione di Bianco impatta sulla traversa. Al 38' Sassuolo in vantaggio: D'Andrea da destra serve l'inserimento di Paz che batte Andonov a tu per tu, 1-0. In pieno recupero la reazione viola: Agostinelli sul fondo. Nella ripresa, la Fiorentina ci prova con Toci: ottima risposta di Vitale sul colpo di testa. Al 15' Sassuolo pericoloso: Samele calcia fuori. Ancora Sassuolo al 29', con D'Andrea che chiama in causa Andonov per due volte consecutive. Nel finale, il Sassuolo allunga e la chiude: al 40' l'arbitro assegna un rigore ai neroverdi per un tocco di mano di Bianco in area, Flamingo fa 2-0 dal dischoetto. Ancora Flamingo, al 45', di testa, per il 3-0-

Empoli-Torino 1-1

L'Empoli si fa vivo al 12': su corner di Degli Innocenti ci prova Dragoner di testa. Vismara risponde senza grandi difficoltà. Al 19' la replica granata di Akhalaia non trova lo specchio. Al 25' ottima occasione granata: Baeten prova a mettere in mezzo, pallone respinto c'è Pagani ma la difesa dell'Empoli riesce a sbrogliare. L'Empoli torna a farsi vivo con Fazzini al 365', la difesa lo controlla. In avvio di ripresa, al 6', l'Empoli passa in vantaggio: azione personale di Baldanzi che conclude di sinistro, Vismara non trattiene, irrompe Lozza che la spinge dentro, 1-0. Al 32' ghiotta occasione per i granata: Zanetti da buona posizione viene anticipato, il pallone termina nella disponibilità di Lindkvist, la cui conclusione è messa in corner dal portiere avversario Biagini. Arriva in pieno recupero il pari del Torino: al 93' Angori batte corto una punizione per Savini che la mette dentro, Dellavalle devia ma colpisce la traversa, la palla resta viva e Caccavo la insacca.